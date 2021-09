Dúl a szerelem: Közös bizniszbe vágott Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea

Várkonyi Andrea és Mészáros Lőrinc már nem csak a magánéletben, de az üzleti világban is egy párt alkot. A műsorvezető és kedvese augusztusban alapított közös céget, amely saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadásával, üzemeltetésével foglalkozik.

A felcsúti milliárdos továbbra is fantáziát lát az irodapiacban. 2021. július 27.-én ugyanis megalakult az Ekho Belvedere Kft., melynek főtevékenysége saját tulajdonú ingatlan adásvétele, de saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadásával és üzemeltetésével is foglalkozhat. Alapító tulajdonosa az Ekho Magántőkealap, mely 50 millió forintos induló törzstőkét fizetett be.

Az Ekho Magántőkealap ugyanis ugyanarra a budapesti, V. kerületi Váci utcai címre van bejegyezve, mint több Mészáros-érdekeltség is. Az alap kezelője pedig az a Status Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt., mely Mészáros Lőrinc 100 százalékos tulajdonában áll.

Bő egy hónappal az alapítás után, augusztus 31-étől új tulajdonosai lettek a cégnek Mészáros Lőrinc és párja, Várkonyi Andrea személyében. A cégbírósági papírok alapján 50-50 százalékban osztoznak a társaságon.

Budapest II. kerületében, a Szilágyi Erzsébet fasorban található Belvedere Budapest Irodaház, amely mellett egy négycsillagos, 54 szobás szálloda is elhelyezkedik, a Hotel Belvedere Budapest, de a célpont lehet a fertődi Eszterházy-kastély is, amelyet a tavaly novemberi hivatalos kormánydöntés szerint a milliárdos állami megbízásokkal ellátott soproni FÉSZ Zrt. által vezetett konzorcium újít fel.

A bővebb információkról és egyéb cégekről az mfor oldalán olvashat.

Forrás: mfor