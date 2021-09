Lehet, hogy csak pont így jött ki a lépés.

Fotó: illusztráció, Unsplash

A kormányközeli milliárdos, Szijj László Seagull MRD nevű, új luxusjachtja pont ott volt, ahol a 17 milliárd forintos, OE-LEM lajstromszámú magánrepülőgép, amit Orbán Viktor, Mészáros Lőrinc és Szíjj László is használt már – foglalja össze az atlatszo.hu cikke alapján a 444.hu.

A hajó első útja egyébként Máltára vezetett, de tavaly augusztusban járt Nápolyban és Cannes-nél is, ősszel pedig Livornóban töltött fél évet.

Idén júniusban aztán a legnépszerűbb turistacélpontok kikötőiben járt, volt, ahol többször is. Július elejéig járt Mergellina, Capri, Positano, Marina di Cassado és Castellammare di Stabia kikötőjében. Júliusban Salernóban, Ischián, Szardínián, Szicíliában és a környék kis szigetein, aztán visszatért Olbiába – összegzi a 24.hu.

Az atlatszo.hu összesítése szerint 2020 szeptemberében háromszor is úgy alakult, hogy az OE-LEM Nizzában volt, a Seagull MRD pedig a közeli Cannes-ban. 2021 júniusában többször is épp akkor repült Nápolyba, amikor a jacht a mergellinai, vagy éppen Capri és Positano kikötőjében tartózkodott. Július elején Nápolyban volt a jacht és a luxusgép egyszerre, később Szardínián, Korzikán és Szicíliában is.

