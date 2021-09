Ezt a viccet mesélte el a pápa rögtön a megérkezése után, a reptéren

Maga Habsburg Eduárd, Magyarország vatikáni nagykövete twitelte ki az imént, hogy Ferenc pápa rögtön a leszállás után viccet mondott a Liszt Ferenc reptéren. Nem is akármilyent, hanem a kedvenc magyarviccét – szúrta ki a 444.hu.

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Miszerint:

This is the moment at Budapest Airport when the Pope makes his favourite