Gyurcsány Ferenc is felszóltalt az első őszi ülésszakon a Parlamentben, amire a házelnök nem tudott érdemben reagálni.

Fotó: MTI/Kovács Tamás

A kormány az általa kitalált démonokkal küzd Gyurcsány Ferenc szerint. Ő ezt látja a kormány esetében is, hiszen a kormány démonként küzd egy 91 éves idős emberrel. Szerinte a kormány démonként tekint Brüsszelre és rá is. Újabban démon az a több százezer ember is, aki „szeretne szabadon szeretni”. A kormány szerinte démonizálja az LMBTQ-közösséget is – írja a hvg.hu.

A politikus szerint önbizalomhiány, valamint félelem jellemzi a kormányt, hiszen a minket körülvevő világ sokkal színesebb, ezzel kötözködik a kormány és Orbán is egyaránt. Orbán nem egyesíti a nemzetet, hanem párttitkár mentalitása van, hiszen csak saját pártját képviseli.

Szerinte Orbán alkalmatlan a nemzetegyesítésre.

Azt is elmondta, hogy az ország élére nem ilyen emberek kellenek, a démonokkal küzdőknek pedig segítség kell, Magyarország nem háborúzni akar, hanem békét akar. Gyurcsány szerint a magyarok nem akarják a jelenlegi alaptörvényt, csak Orbán gyáva, hogy népszavazásra bocsássa azt. Ugyanilyen gyáva Paks II. esetében is a volt miniszterelnök szerint, valamint elmondta gyávának Orbánt a Fudan Egyetem miatt is.

Meg kell szabadulni öntől és a kormányától

– Gyurcsány szerint ez az egyetlen módszer a megtisztulásra, a rendszert pedig szerint választáson kell megdönteni.

A beszéd végével Kövér László csak ennyi mondott:

Édes Istenem, ne hagyj el!

Forrás: hvg.hu

Fotó: MTI/Kovács Tamás