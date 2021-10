Hatan mondtak fel a dunaalmási óvodában a vezetőség miatt, az intézményvezetésre maradt több mint 60 gyerek

A felmondott dolgozók az új intézményvezetés stílusát kifogásolják. A szülők felháborodtak és az óvónők pártját fogják.

A Népszava cikke szerint három óvónő és három dajka mondott fel az elmúlt napkban a dunaalmási óvodában, miután állításuk szerint az új intézményvezetés mondvacsinált okokra hivatkozva kirúgta egy kolléganőjüket.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

A lap értesülései szerint az óvodában a több mint 60 gyerekre így az intézményvezető, annak helyettese, egy pedagógiai asszisztens és egy takarítónő maradt. A kialakult helyzeten a szülők felháborodtak, és az óvónők pártját fogva petícióval tiltakoztak az új vezetés ellen.

Nyáron kaptunk új vezetőket, s eleinte minden rendben ment, de azóta elmérgesedett a helyzet, nagyon feszült a hangulat az oviban. Több mint 15 éve dolgozok itt, de ilyet még nem tapasztaltam. Az önkormányzatnak is jeleztük, hogy az új vezetéssel nem tudunk együtt dolgozni, de hiába, nem történt semmi, ezért döntöttünk a felmondás mellett

- mondta el a Népszavának az egyik óvodapedagógus, aki arra is kitért, az új intézményvezetőt "diktatórikus" vezetési stílus jellemzi, amit ők nem tudtak tovább tolerálni. A nyilatkozó óvónő szerint az utolsó csepp a pohárban az volt, amikor a kolléganőjüket kirúgták, akinek azért kellett az óvónő szerint távoznia, mert túlságosan határozottan nyilvánított véleményt az intézményben tapasztalható körülményekről.

A Népszava megkereste az óvodát fenntartó önkormányzatot is, ám a cikk megjelenéséig onnan nem kaptak választ. Ugyanakkor a polgármester, Ollé Árpád a Facebookon egy bejegyzésben közölte az álláspontját még a múlt héten, amely szerint ő tud arról, hogy az óvónők és a szülők az új vezetőség megbízatásának visszavonását kérik, ám szerinte az általuk képviselt változásokra szükség van. A bejegyzésben azt is írta, az új vezetők tapasztalt pedagógusok, az irányításban bekövetkezett változások pedig "országos iránymutatáson" alapulnak. A polgármester arra is kitért, hogy az óvoda működni fog, a megüresedett helyekre pedig amint lehet, új munkaerőt keresnek.

A cikk szerint a gyerekek szüleit ez nem nyugtatta meg, egy rendkívüli szülői értekezleten ismételten jelezték, hogy nem értenek egyet az új iránnyal, mert ez oda vezetet, hogy a szeretett óvónő távozott az intézményből. Többen azt is jelezték, hogy kiveszik a gyereküket az intézményből, ha nem javul a helyzet. A Népszava úgy értesült, az önkormányzat a következő testületi ülésen hozhat döntést a továbbiakról.

Forrás: nepszava.hu