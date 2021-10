A Pandora-papíroknak nevezett dokumentumok még a Consortium of Investigative Journalists feldolgozása alatt állnak, de már most biztos, hogy sok kellemetlen percet okoznak a politikai és pénzügyi elitnek.

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Az úgynevezett Pandora-papírokban 2,94 terabyte-nyi adat van, amelyek 14 nagy, offshore-cégek létrehozásával és működtetésével foglalkozó irodától szivárogtak ki. Az iratok 35 jelenlegi és egykori állam- és kormányfő érintettségét fedi fel, több mint száz dollármilliárdos üzelmei szerepelnek bennük, és magyar szálakat is találni a papírok között – írja a blikk.hu.

Ezek a papírok olyan embereket hozhatnak nehéz helyzetbe, mint Vlagyimir Putyin,

akinek a felső bizalmi köre – illetve állítólagos szeretőjének neve is – felmerül a papírokban, külföldi luxusingatlanokkal kapcsolatban. De Andrej Babis, cseh miniszterelnök, Orbán Viktor támogatottja is aggódhat, akinek a neve több offshore-céggel kapcsolatban is felmerült. (Orbán épp vasárnap osztott meg egy videót, melynek címe: Hajrá, Andrej Babiš!)

A Pandora-papírok magyar szálai is említésre méltóak.

Ezeket a Direkt36 tárta fel: négy magyar, politikai kapcsolatokkal rendelkező vállalkozót találtak. Az egyik Kertész Balázs, aki fideszes önkormányzati képviselő volt az V. kerületben 2006 és 2010 között, Rogán Antal polgármestersége idején. Ő a brit-virgin-szigeteki Nanga Group Ltd. részvényeit vásárolta meg 2016-ban, amelyet akkor 50 ezer dolláron tartottak nyilván. A másik Jászai Gellért, akit Mészáros Lőrinc egyik fő intézőjeként tartottak számon, s most ő a 4iG tulajdonosa. Jászai három céget alapított a Brit-Virgin-szigeteken 2017 februárjában és márciusában. A cégbejegyzéssel kapcsolatos dokumentumok szerint a cégek célja többek között az volt, hogy bankszámlát birtokoljanak egy svájci banknál, a VP Bank Schweiznél.

A harmadik Nyerges Zsolt, akit Simicska Lajos jobbkezeként tartottak számon. Egy előkerült 2009-es irat szerint Nyerges Zsolt volt az igazgatója egy Pannone Management Limited nevű, a Brit-Virgin-szigeteken bejegyzett cégnek, amit 2011-ben megszüntettek. A negyedik magyar érintett pedig Horváth László tiszteletbeli kazah konzul. 2009-ben – egy ügyvéden keresztül – a Brit-Virgin-Szigeteken bejegyzett, L.A.C. International Ltd. nevű céggel kapcsolatban e-mailezett egy offshore szolgáltató céggel.

Forrás: blikk.hu

