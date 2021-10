Életfogytiglant kapott a soroksári futónő gyilkosa, legkorábban 35 év múlva szabadulhat R. Szilveszter

Életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélte a bíróság R. Szilvesztert emberölés, szexuális erőszak és kifosztás bűntette miatt a soroksári futónőgyilkosság ügyében. A többszörösen visszaeső elítélt leghamarabb harmincöt év múlva szabadulhat feltételesen.

Emberölés, szexuális erőszak és kifosztás bűntette miatt életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélte pénteken a bíróság R. Szilvesztert, a soroksári futónő néven ismert Gyurik Krisztina gyilkosát. R. Szilveszter nem volt jelen a tárgyalóteremben, börtönéből videón kapcsolták be az ítélethirdetésre a Fővárosi Törvényszéken.

Az ítélet ellen a vádlott és védője is fellebbezett. R. Szilveszter felmentését kérte az emberölés és szexuális erőszak vádjai alól, a kifosztásért pedig enyhítést kért. Az ügyészség is fellebbezett, és azt kérte, a vádlottnak ne harmincöt év múlva, hanem a kiszabható maximum, tehát negyven év múlva legyen lehetősége először a szabadulását kérvényezni. Így az ítélet nem jogerős, a férfi pedig a másodfokú eljárás alatt továbbra is letartóztatásban marad.

Kardosné Gyurik Krisztina 2013. szeptember 25-én indult futni, majd miután a megszokott időben nem érkezett haza, a férje és a kisfia a keresésére indultak. Nem sokkal később a rendőrök a házuktól nem messze megtalálták Krisztina holttestét. Az édesanya gyilkosát öt évig nem lelte a rendőrség, s csak 2018-ban hozott áttörést a nyomozás. A laboratórium egyezést mutatott ki az akkor is börtönben ülő R. Szilveszter DNS-e és a helyszínen talált anyagmaradványok között. A pesterzsébeti kötődésű, egykor hajléktalanként élő férfi három év makacs hallgatás után idén vallomást tett, ám nem szóban mondta el gondolatait, hanem levelet nyújtott be a bíróságnak, kiemelve ebben, hogy Krisztina halálához nincs köze.

