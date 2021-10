130 milliárd forintot fizetünk a költségvetésből 2022-ben a közmédiának

Ennyiből gazdálkodhat jövőre az MTVA.

Az NMHH jövő évi költségvetéséről szóló törvényjavaslatot hétfőn nyújtotta be a parlamentnek a Költségvetési Bizottság. Ebben van benne az Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) büdzséje is. Ők gyártják a közmédia műsorait, de hozzájuk tartozik a MTI is.

Fotó: Facebook

A törvényjavaslat szerint

összesen 130,141 milliárd forintból gazdálkodhat 2022-ben az MTVA.

Ez azt jelenti, hogy a költségvetésben ekkora bevétellel és kiadással számolnak.

Forrás: Telex.hu