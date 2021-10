Zacher: A negyedik hullámtól azoknak kell leginkább félni, akik nem vették fel a vakcinát – egyre fiatalabb betegek kerülnek be a sürgősségire

Zacher Gábor, toxikológus az InfoRádióban azt mondta, elsősorban azoknak kell félniük a negyedik hullámtól, akik nem vettek fel vakcinát, de azok sincsenek teljes biztonságban, akiket már beoltottak – írja a 168.hu.



Fotó: RTLKlub

A jelenleg a Hatvani Kórház Sürgősségi Betegellátó Osztályán dolgozó mentőorvos az oltást jónak tartja,

de így is kerülnek be oltottak a kórházakba, sőt lélegeztetőgépre is, és meg is halhatnak, vagyis nincs száz százalékos védekezési módszer.