"Igazi puhap*cs hozzáállás a kormány részéről " – elképesztő a felháborodás a kötelező tehető oltás miatt

Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfón jelentette be, hogy

a kormány három intézkedést hozott a romló járványhelyzet miatt. Köztük arról is döntöttek, hogy a munkaadók szervezeteinek javaslatára, a cégek és vállalkozások jogot kapnak arra, hogy kötelezővé tegyék az oltást az ott dologók számára.

Egy év fizetés nélküli szabadságra lehet küldeni, aki nem oltatja be magát, utána ki is lehet rúgni.

A kommentelők között óriási felháborodást váltott ki az intézkedés.

Szánalmas! Akkor sem oltatom magam!

- írta egy kommentelő a Szeretlek Magyarország Facebook-oldalán. Véleményéhez többen is csatlakoztak:

Akkor munkahelyem sem lesz ha így megy tovább, köszönjük Nem kötelezhet rá senkit!!!! Lassan be kell írni az önéletrajzba: Volt-e oltva: Igen.

Néhány további idézet más portálok cikkei alól:

Igazi puhap*cs hozzáállás a kormány részéről. Ők nem merik bevállalni a választások előtt, hogy kötelezővé tegyék, inkább lepattintják a felelősséget és áttolják a munkáltatókra. Brilliáns! Egy felelősségteljes kormány, amely megvárta a békemenet végét, odaengedve különböző országok polgárait,majd mint aki jól végezte a dolgát bejelenti a szigorításokat. Egyszóval akkor csinálnak hülyét a magyar társadalommal amikor kedvük tartja, ez a 2/3-os hatalom mámorító hatása

Volt, aki azt is megjegyezte, hogy ez a "zsarolás egy érdekes formája", azt is hozzátette, hogy ezt úgy mondja, hogy be van oltva. Egy másik fél pedig úgy gondolja, ez "egy jó motiváció az oltáselleneseknek, hogy jövőre kire ne szavazzanak."

