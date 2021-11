"A háború óta nem volt ilyen káosz" – hatalmas áremelés, és összeomlás egy újabb szektorban

A járvány és a műanyag termékek tiltása együttesen olyan felfordulást okozott a papíriparban, amilyenre valószínűleg évtizedek óta nem volt példa. Az ágazat cégei már tavasszal soha nem látott áremelkedésre panaszkodtak, mostanra azonban számos alapanyagból és köztes termékből az ellátás is akadozik – számol be róla a G7.



Egyes szalvéták már most is hiányoznak a polcokról, akadhat gond a WC-papírral, és előfordulhat, hogy a közértben nem tudjuk majd papírzacskóba tenni a zsömlét, a mérlegen lemért zöldségre pedig nem lehet címkét nyomtatni. Emellett a karácsonyfa alá is szinte biztosan kevesebb keménykötéses könyv kerül.

Négyszer emeltek árat az idén

Látványosan kapcsolt válságüzemmódba a hazai papíripar október közepén. A Nyomda- és Papíripari Szövetség – miután több tagvállalatától is olyan jelzést kapott, hogy azok ellátási gondokkal küzdenek – először online konferenciát tartott az érintettek részvételével, majd bekérette a papír-nagykereskedők helyzetjelentését, és nemzetközi szervezetén keresztül is tájékozódott az európai tapasztalatokról.

A szektor szereplőitől tavasz óta halljuk, hogy – akárcsak más iparágakban – náluk is elszállt a legfontosabb alapanyag ára. A cellulóz a tavaly őszi mélyponthoz képest fél év alatt több mint 40 százalékot drágult. A trend pedig azóta annyit változott, hogy lassult a növekedés üteme, de szeptemberben már így is minden korábbi csúcs megdőlt. Volt olyan nyomdaipari cégvezető, aki azt mesélte, hogy a papíros beszállítói eddig négyszer emeltek árat az idén.

Az áremelkedés önmagában is komoly gondokat okozott a szektorban, szeptemberben azonban már nemcsak ezzel volt probléma, hanem a mennyiséggel is. Egyre több papírtípusból egyszerűen nem érkezett elég, lényegében hiány alakult ki a piacon. Ez pedig véletlenül sem csak a nyomdákat érintette: a tisztasági papírt és a csomagolóanyagokat gyártó cégek ugyanezzel szembesültek. Bodrogai Ferenc, a Magyar Piszke Papír cégvezető-tulajdonosa a G7-nek egyenesen úgy fogalmazott, hogy a papírpiacon

a háború óta nem volt ilyen káosz

Járvány, műanyag, újrahasznosítás

A papírhelyzet valószínűleg azért lett ilyen kaotikus, mert az ágazatot egyszerre több sokkhatás érte. A koronavírus-járvány, illetve az amiatt hozott intézkedések, ahogy más szektorokban, a papíriparban is felborították a megszokott ügymenetet, és úgy általában a kereslet-kínálati viszonyokat.

Rengeteg példát lehetne hozni arra, hogy mi az, amiből sokkal kevesebb kellett, mint békeidőben, és mi az, amiből sokkal több. Elég csak a pandémia kirobbanásakor tapasztalt WC-papír-hiányra gondolni, amit ráadásul nem is csak az eszement felhalmozás okozott.

Nem a járvány volt azonban az egyetlen olyan külső tényező, amellyel nem tudott mit kezdeni az ágazat, a különböző műanyag termékek betiltása legalább ekkora gondot okozott. Sok ilyen terméket ugyanis papíralapú helyettesítőkkel váltottak ki, erre a többletkeresletre pedig nem volt felkészülve az ágazat, különösen nem egy járványidőszak után. Nagy Miklós, a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség főtitkára szerint a hiányjelenségek sokkal inkább ezzel magyarázhatóak, és ezt erősítette meg Bodrogai Ferenc is, kiemelve, hogy persze

a papíros cégeknek alapvetően jó a keresletnövekedés, de ez annyira sokkszerű volt, hogy nem lehetett rá felkészülni.

A csomagolóanyagok okozhatnak igazán nagy gondot

Bár a közérteknek már ez is okozhat nehézségeket, de egész biztos nem ez lesz a fő gondjuk, ha tovább súlyosbodik a papíripari káosz. Igazán nagy problémát a kiskereskedelemben – és úgy általában a gazdaságban mindenhol – az okozna, ha a csomagolóanyag-gyártásban lennének fennakadások.

A tisztasági papíroknál ugyanakkor azonnal feltűnhet, ha hiány alakul ki. Márpedig itt is ez várható. Sőt, terítéshez szükséges termékek esetén már a jövő idő sem indokolt.

Hamarosan hasonló lehet a helyzet ugyanakkor a WC-papírokkal is, igaz, itt nem elsősorban a járvány következtében. A műanyagok kiváltása miatti többletkereslet és az újrahasznosított papír iránti igény megugrása ugyanis ezektől a termékektől is egyre látványosabban szívja el az alapanyagot. Különösen a munkahelyi WC-papíroknál lehet probléma, azok gyártásánál ugyanis nagyobb arányban használnak hulladékpapírt.

Nem jók a kilátások

Nem javít a kilátásokon az sem, hogy a papírgyárak és vevőik is csak korlátozottan tudják áthárítani a megemelkedett költségeket. Így viszont könnyen csődök is lehetnek az ágazatban, ami tovább szűkítené a kínálatot, és súlyosbítaná a hiányhelyzetet. Ráadásul sok esély arra sincs, hogy az alapanyagárak, és így a gyártók költségei csökkenjenek.

Mindezek alapján úgy tűnik, legjobb esetben is arra kell készülnünk, hogy a háztartási és egyéb papírtermékek ára nagyot fog emelkedni a közeljövőben. Rosszabb esetben pedig arra, amit a járvány kitörésekor láthattunk az üzletek WC-papír-polcainál, akkor itthon még többnyire csak külföldi videókon.

