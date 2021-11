Jövőre nagyot drágulhat a kenyér

Egy szakértő úgy számol, a kenyérnél 10-15 százalékos drágulás jöhet jövőre, mivel a malmok januártól 40 százalékkal emelik a liszt átadási árát.

Hollósi Dávid, a Takarékbank Agrárüzletág ügyvezető igazgatója beszélt arról az Inforádiónak, hogy az elmúlt 7-8 év után az utóbbi hetekben drasztikus áremelkedési folyamat indult be a tőzsdei termékek piacán, így a búza, kukorica árában is szinte duplázódás látható. A tonnánként 40-50 ezer forintos helyett ma már 90 ezer forint fölött jár az ár, de a százezer forint sem ritka, és a magyar piacon ma már alig lehet búzát venni, mert a világpiacon van egy "felszippantó erő" az ügyvezető igazgató szerint.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

Ezt a felszippantó erőt három összetevő mozgatja: energiaválság, Covid okozta gazdasági változások és a szuperciklus.

A drágulás a liszt árában is meg fog jelenni, így a kenyerek tekintetében sem lehet sok jóra számítani, és ugyan néhány hete még azzal nyugtattak mindenkit az iparági szereplők, hogy van elég búza, Hollósi szerint a gabona csak fizikailag van meg, mert a készleteket már lekötötték.

"A korábbi években könnyebb volt a szabad piacról terményeket vásárolni, most nehéz. Aki nem készletezett be, nem kötötte le a magáét, az most már nagyon nehezen jut hozzá"

- mondta el az Inforádiónak.

Vagyis a drágulásnak lesz egy negyedik összetevője is a cikk szerint, mégpedig a hiánycikk státusz.

A kiskereskedelemre vonatkozóan elmondta, egy 50 százalékos lisztdrágulás nem von maga után egy ugyanekkora mértékű kenyérár-drágulást.

Mint az Inforádiónak kifejtette, a problémát az okozza, hogy

"a modern élelmiszer-gazdaság még nem nézett szembe olyan helyzettel, hogy rövid idő alatt az ár minden komponense egyszerre emelkedjen ekkorát, az energia, a munka, a hozzáférés, az olajár, az anyagár. Azzal biztos számolni kell, hogy tavasszal drágábban fogunk tudni vásárolni sütőipari termékeket, de azért egy 40 százalékos drágulás kicsit erős lenne."

Az már ismert, hogy a malmok 40 százalékkal emelik meg a liszt átadási árát januártól, de Hollósi szerint összességében 10-15 százalékos drágulás jöhet, ám ez csak "tankönyvi matematika", mert több tényező is befolyásolhatja a kenyér árát tavaszig.

