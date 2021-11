Új állatvédelmi törvény: szigorúbban büntetnék az állatmérgezéses eseteket

Ha az országgyűlés elfogadja a frissen benyújtott előterjesztést, már a mérgezésre tett előkészületek is büntethetőek lesznek.

„A most benyújtott büntetőjogi tárgyú előterjesztésünk Országgyűlés általi elfogadása esetén első ízben nyílik lehetőség a szaporítók elleni határozott büntetőjogi fellépésre. Szigorúan szankcionálnánk a különös visszaesőket és állatmérgezéses eseteket, sőt, utóbbinak már az előkészülete is büntetendő lenne. Nem csupán az állatviadal szervezőit, hanem az azon résztvevőket is büntetnénk”

– jelentette ki Ovádi Péter, a Nemzeti Állatvédelmi Program megújításáért és végrehajtásáért felelős miniszteri biztos.

Magyarországon összesen több mint 4 millió kutyát és macskát tartanak, a jogszabálymódosítás az ő védelmüket is célozza, de az embereket is védelmébe venné: súlyosabban büntetné azokat az állatkínzókat, akik nagy nyilvánosság előtt hajtják végre a cselekményt. Három évig terjedő szabadságvesztéssel lesz büntethető az, aki az eltiltás ideje alatt követ el állatkínzást, vagy bűnismétlő. Ha pedig különös visszaeső, vagy méreg kihelyezésével több állatot is elpusztít, öt évig is terjedhet a szabadságvesztés időtartama.

A szaporítók elleni fellépést – úttörő jelleggel, Magyarországon első ízben – a következő rendelkezés célozza: a javaslat egytől öt évig terjedő szabadságvesztéssel bünteti azt, aki az állatkínzást szaporítással összefüggő haszonszerzési cél érdekében tíznél nagyobb számú, kedvtelésből tartott állatra, a jó gazda gondosságának elmulasztásával követi el.

Amennyiben az Országgyűlés megszavazza, a módosítások többsége 2022. január 1-jén hatályba lép.

Forrás: Ripost.hu

Címlapkép: Pixabay