KGBéla három oltás és egy agyműtét után elkapta a koronavírust

Moszkvában sikeres agyműtéten esett át, de mégsem térhetett haza, ugyanis közben Covid-fertőzést kapott.

Fotó: MTI/Kovács Tamás

A KGBéla néven ismert Kovács Bélát kémkedés vádja miatt első fokon felmentettek, majd másodfokon elítéltek. A politikus elmondta, hogy hétfőn már Magyarországra érkezhet, és a Kúriára is elmegy, ha hívják őt, ahol eldől, a Fővárosi Ítélőtábla másodfokú határozata valóban jogos-e.

Itthon a járvány miatt nem lehetett műteni, így Moszkvába utazott, ahol sikeres agyműtéten esett át. Felvágták a fejét, ezzel csökkentve a nyomást és körülbelül két és fél deci alvadt vért szívtak ki belőle. Meggyőződése, hogy az elmúlt hét év, az ügyészség, a bírósági tárgyalások és ítéletek, a hatalmas médianyomás is előidézője volt a betegségének.

Kovács Béla a Blikknek elmondta azt is, hogy úgy kapta el a Covidot, hogy háromszor is be volt oltva.

Forrás: Blikk.hu