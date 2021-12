Folyamatos fenyegetettségben vannak a háziorvosok, de nem (csak) a Covid, a páciensek által (is)

Úgy tűnik, a koronavírus-járvány kihozta a legrosszabbat az emberekből Üllőn: szélsőséges megnyilvánulásokat lehet tapasztalni főleg a betegek, de néha a háziorvosok részéről is. Rengeteg a páciens, sok a várakozás, nagy a leterheltség, könnyen elfogy a türelem. Pedig Üllő még a jobb egészségügyi ellátottsággal rendelkező települések közé tartozik.

Meghökkentő levél kezdett terjedni a közösségi oldalakon: egy üllői háziorvos orvosi pecsétes, aláírt levélben szakította meg páciensével a kapcsolatot, mert az a Facebookon panaszkodott a település orvosi ellátására. A december 2-i levél így szól:

„Tisztelt ...! Miután Ön nem az ellátási területemen lakik, a továbbiakban nem kívánok az Ön háziorvosa lenni. Legyen szíves a területileg illetékes, vagy az Ön által választott más háziorvoshoz bejelentkezni. Ui: A Facebookon látott megnyilvánulásával nem tudok szakmailag azonosulni és emiatt az orvos-beteg közötti bizalmi viszony számomra elveszett.” (Aláírás, dátum, pecsét.)

Utolértük a „kirúgott” pácienst, aki azt mondta, hogy korábban nem volt semmi konfliktusa a doktornővel, aki nemcsak őt, hanem a párját is „kirúgta” húsz év után. Az ok egy, a saját közösségi oldalán közzétett poszt volt, amiben arra panaszkodik, hogy Vecsésen be lehet menni a rendelőbe, Üllőn viszont nem.

Szánalom a sátor alatt állni, ha el akarok menni a rendelésre, ha sátortáborozni akarok, majd szólok, de hogy Vecsésre kell jönnöm a dokihoz elmondani, hogy influenzás vagyok, segítsen... Üllőn már rám küldték volna a Jóistent is”

– lényegében ennyi állt a posztban, ami miatt a súlyos retorzió érte a beteget. A bejegyzések mára már nem érhetők el, de lapunk birtokában van mind az orvosi levél, mind az azt kiváltó poszt.

Mielőtt azonban elítélnénk az orvost, érdemes tudni, hogy Üllő háziorvosai azt mondják, annyira elkeseredtek a türelmüket vesztett, egyre agresszívabb betegek miatt, hogy testületileg mentek be az üllői önkormányzat ülésére, segítségért könyörögni a képviselőktől. A legsúlyosabb szavakkal dr. Kókay József, a háziorvosok korelnöke írta le a helyzetet.

Mint mondta, 75 évet kellett várnia, hogy megérje: Üllőn a lakosság az orvosai ellen fordul.

„Az én orromba senki se fog belenyúlni!”

Kókay doktor szerint a doktornők sírva mennek haza a rendelésről, olyan rossz a helyzet. Egy példát idézett, amihez hasonló elmondása szerint már mindegyikőjükkel előfordult:

Egy huszonéves fiatal ment be a napokban Halasi doktornőhöz, mert magas láza volt, köhögött, fájt a háta, orrváladékozott, rosszul érezte magát (ezek a koronavírus-fertőzés tünetei). A doktornő kiment hozzá az udvarra, ahol kiderült: a beteg semmilyen oltást nem kapott, és nem is akar kapni.

A kérdésre, miért, azt válaszolta: mert nem bízik az orvosokban.

Mikor a doktornő tesztet akart levenni róla, a fiatal férfi azt üvöltötte, hogy az ő orrába senki nem fog belenyúlni.

„K... anyádnak vedd le!”

– ordította, és elment.

Kókay doktor szerint ilyen jelenetek nap mint nap lejátszódnak, olyan agresszivitás nyilvánul meg a lakosság részéről, ami már-már lincshangulatnak számít.

„Az emberi méltóság lett itt arcul ütve, a doktornőt orvosi mivoltában alázták meg”

– tette hozzá.

Az orvosok azt szeretnék, hogy az önkormányzat informálja a lakosságot, hogy eddig és ne tovább, amíg nem késő. Megjelenésük az önkormányzat ülésén egy segélykiáltás, hogy történjen valami, mert ilyen körülmények között nem tudnak tovább dolgozni, mondta dr. Kókay József.

