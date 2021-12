Ráfázhat, aki a karácsony utáni nagy akciózásokra hajt

Tegnap volt az első hivatalos munkanap karácsony után, és máris rengetegen hömpölyögtek a boltokban.

A neten rendelt termékeket 14 napig indoklás nélkül visszaváltják, de vannak azért kivételek, erről egy nemrégi cikkünkben írtunk.

Bár a hagyományos üzletek csak a hibás árukat kötelesek cserélni, mégis sokan visszavették a jól működő, hibátlan, de az ajándékozottnak nem tetsző árukat is. Több helyen levásárolható a termék ára – írja a 24.hu.

Fotó: 123RF.com

A ruhaboltok előtt volt nagy sor, rendszerint a rossz méret miatt vitték vissza az emberek a ruhát, más azonban az ajándékként kapott vásárlási utalványt kívánta felhasználni.

Akadtak olyanok is, akik arra bazíroztak, akciósak lesznek már most a termékek. Megindult persze az akciózás is, 20-70 százalékkal is olcsóbban lehet most ruhát, elektronikai terméket venni a karácsony előtti árakhoz képest, akadt erre is példa. De mégis kevesebb akciót hirdetnek az üzletek idén karácsony után, illetve kevesebb termékre vonatkozik az akció – az Országos Kereskedelmi Szövetség szerint. Veszteségekre hivatkoznak, azt mondják, a boltosok még mindig nem heverték ki a járvány miatti, tavaszi korlátozásokat.

Forrás: 24.hu