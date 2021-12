"A kommunista szombat még jobb is volt" – kiborultak a háziorvosok Müller és Kásler javaslatain

Nem örülnek az ATV híradó által megkérdezett háziorvosok Müller Cecília rendeletének, amely kötelezi őket arra, hogy januárban egy hétvégén mindenképpen oltsanak, mert ha nem teszik, akár 5 millió forintos büntetést is kaphatnak.



Kép: Pixabay

Az egyik orvos azt mondta előzetes regisztráció nélkül ez kivitelezhetetlen.

Müller Cecília ugyanis elrendelte, hogy januárban legalább egy hétvégén tartsanak oltási akciót a háziorvosok. Ha nem teszik, akár 5 millió forintos büntetést is kaphatnak.

Tóth Ildikó híradónknak azt mondta, szerinte előzetes regisztráció nélkül megvalósíthatatlan az oltás. Az ügyben írtak is az önkormányzatnak és a kormányhivatalnak is, egységes állásfoglalást kérve.

Több megoldatlan kérdésre is választ várnak. Például, hogy: ha nincs előzetes regisztráció, mennyi oltóanyagot kérjenek? Ha nem használják fel mi lesz a vakcinákkal?

– magyarázta a háziorvos.

Kásler Miklós is bejelentést tett, ő visszahívási kötelezettséget rendelt el a háziorvosoknak. Ez azt jelenti, hogy minden háziorvosnak muszáj minél hamarabb reagálnia az őt kereső páciensnek. Tóth Ildikó szerint ez teljesen értelmetlen.

A visszahívással Nagyivánban sincsen gond. A Müller Cecília által kilátásba helyezett kötelező oltást viszont az alföldi háziorvos is felháborítónak tartja, Szalay Viktor azt a „kommunista szombathoz” hasonlította.

A kommunista szombat még jobb is volt, mint a mostani, mert akkor legalább nem volt retorzió, most majdnem egy oldalnyi fenyegető leírást kaptunk, hogy milyen jogi procedúra vár arra, aki ezt nem tartja be. Én azt mondom, azt a lovat, amelyik húz, nem érdemes ütni, mert egy idő után nem lesz olyan ló, amelyik húzza a szekeret