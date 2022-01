Sokkoló: átlagosan 18 percenként meghalt egy magyar tavaly a koronavírus miatt

Az RTL Híradó kiszámolta, hogy tavaly, 2021-ben átlagosan 18 percenként meghalt valaki Magyarországon koronavírus és a szövődményei miatt.

Lélegeztetett betegeket ápolnak a fehérgyarmati kórház koronavírussal fertőzött betegek fogadására kialakított intenzív osztályán 2021. április 2-án. (A kép illusztráció)

Fotó, címlapkép: MTI/Balázs Attila

Ausztriában sokkal kevesebben hunytak el a koronavírus és szövődményei következtében tavaly, mint Magyarországon, ahol 2021-ben mintegy 30 ezer életet követelt a vírus.

Tavaly összesen csaknem 30 ezer áldozata volt a járványnak itthon, ami háromszorosa a 2020-as adatoknak. Ausztriában, amelyet a kormány sokáig mintának tekintett, mindeközben negyedennyien haltak bele a vírus szövődményeibe. A Híradó anyaga szerint míg ott egy embert átlagosan 13-szor teszteltek tavaly, addig hazánkban 3 emberből mindössze csak kettőt teszteltek, és őket is csak egyszer.

Az RTL-nek megszólalt Falus András immonológus is, aki szerint a magasabb magyar halálozási adatok egyfelől a rosszabb egészségügynek köszönhetőek, de annak is, hogy a magyarok egészségi állapota is rosszabb az osztrákokénál – idézte a Blikk.

Több lehet magyarországon a krónikus, illetve a nem kezelt krónikus betegek aránya, ami egy ilyen járványban mint a koronavírus, amely a légzőszervi és a szívérrendszeri funkciókat is erősen támadja, azonnal érezteti a hatását

- magyarázta a Híradó összeállításában Falus András.

Forrás: rtl.hu, blikk.hu