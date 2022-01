Németh Sándor: "mindenki szabadon dönthet arról, kire szavaz áprilisban"

A Hit Gyülekezetének vezetője interjút adott az Alfahírnek.

"Mindenki szabadon dönthet arról, kire szavaz áprilisban" – mondta Németh Sándor a lapnak egy friss interjúban.

A lelkész elmondta azt is, hogy tisztában van vele, hogy a baloldalon és a jobboldalon is vannak globalisták, ahogy hazafiak és nemzeti gondolkodású emberek is.

Németh nemrég a Vidám Vasárnap nevű istentiszteleten az újévi beszédében nehezen félreérthetően arról beszélt, a 2022-es választás tétje tulajdonképpen az, hogy a nyugati globalisták természetellenességéhez felzárkózni kívánó ellenzék győz, vagy pedig az emberekért dolgozó jelenlegi kormány marad-e hatalmon.

A vezető szerint hiába tűnhetett a közvéleménynek és a sajtónak úgy, hogy a Fideszre szavazásra kéri a híveit, őszerinte mindenki szabadon értelmezheti szavait.

"Majd ha úgy gondolom, hogy erről lesz véleményem, akkor nyíltan és egyértelműen elmondom"

- jelentette ki a lapnak Németh Sándor.

