Több mint 30 ügyben szavaznak kedden a Parlamentben

A képviselők interpellációkat, azonnali kérdéseket és kérdéseket tehetnek fel ma az Országgyűlésben.

A parlament kétnapos ülése 13 órakor a közelmúltban elhunyt Csicsay Claudius Iván, korábbi szocialista képviselőre történő emlékezéssel kezdődik, amit napirend előtti felszólalások követnek.

Az interpellációkra és azonnali kérdésekre ezután egy-egy óra áll rendelkezésre, majd kérdések hangzanak el 30 percben.

A Ház kedden több mint harminc ügyben tart szavazást.

Bár az MTI nem részletezi az ügyeket, a Parlament honlapján található ügyrend szerint hétfőn többek között a 2022-es minimálbérhez és garantált bérminimumhoz köthetően lesz egy napirend, módosítani fognak egy sor törvényt (büntetőjogi, gazdasági, kulturális és egyéb témájú törvényt), a veszélyhelyzettel összefüggésben is lesz szavazás, az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvényt is reszelgetik kicsit. Lesz szó agrárgazdaságok átadásáról, a migrációról, valamint az MNB, a Kúria és az ügyészség 2020. évről szóló beszámolóját is meghallgatják majd a képviselők.

