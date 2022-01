Jakab Ferenc szerint a járványok kora jön, rengeteg betegséggel kell majd megküzdenünk a következő évtizedekben

A virológus szerint a következő évtizedekben a járványok korát fogjuk élni.

Fotó: MTI/Sóki Tamás

A Pécsi Tudományegyetem virológusa szerint a mostani járvány csupán belépő a következő évtizedek járványos időszakába. A virológus elmondása szerint a koronavírus okozta járvány sem új keletű, és csak komoly kutatási eredményekkel sikerült mostanáig úrrá lenni rajta.

– mondta Jakab Ferenc, aki hozzátette azt is, hogy az omikron-variáns körülbelül húsz-harmincszor fertőzőbb az eredeti, vuhani változathoz képest.

Jakab szerint az oltás fontos, hiszen saját magunkat és a környezetünket is védjük vele, emellett a vírusvariánsok kialakulásának megakadályozásában is segít. Ebben a tekintetben azonban felhívta a figyelmet a fejlődő országok lemaradására az átoltottságot illetően.

Ázsiai, afrikai területeken jelen pillanatban is akadálytalanul terjed a vírus és alakulhat ki bármilyen mutáns, amelyek újabb járványt, ha jobban tetszik, hullámot indíthatnak el. Globálisan kell néznünk, és az oltási programot kiterjeszteni ezekre az országokra is. Mert míg nálunk már a negyedik oltásról értekezünk, ezekben még az elsőt sem adták be.