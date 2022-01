Hemzseg a helyesírási hibáktól a kormány egyik csirke far-hátos plakátja – fotó

A Telex szúrta ki, hogy ez egyik plakátot nem ártott volna még párszor átnézni a nyilvánossá tétel előtt.

A kormány február 1-jétől vezet be árstopot hat alapvetőnek nevezett élelmiszerre.

Az árstop 2022. február 1-től május 1-ig tart.

Az árszabályozás az alábbi alapvető élelmiszerekre terjed ki:

• kristálycukor

• búzafinomliszt (BL 55)

• finomított napraforgó-étolaj

• házi sertéscomb

• csirkemell, csirke far-hát, csirkehát, csirkefar, csirkeszárnyvég

• ultramagas hőmérsékleten hőkezelt, 2,8% zsírtartalmú tehéntej

A boltoknak információs táblákon is tájékoztatniuk kell a vásárlókat a február 1-jén életbe lépő élelmiszerárstopról – közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ. Az erről szóló rendelet tegnap éjjel meg is jelent a Magyar Közlönyben.

A kormány ezzel kapcsolatban készített egy arculati kézikönyvet is, amely azt részletezi, hogy mekkorának kell lennie a plakáton lévő árstop logónak, és hogy mi a színkódja a kék háttérnek. A kormány honlapjára több méretben is felkerültek ezek a nyomtatható tájékoztatók.

A legnagyobb, A0-s (84,1 cm x 118,9 cm) méretű plakát azonban több helyesírási hibát is tartalmaz.

Nemcsak a központozás hiánya nehezíti a szöveg értelmezését, de néhol még betűk is hiányoznak a szavakból.

A hogy elé pedig mindenhol elfelejtettek vesszőt tenni.

Fotó: kormany.hu

Forrás: Telex.hu