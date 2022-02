Szembe mennének az Orbán-kormánnyal, tüntetni készülnek a baromfisok

A HVG számolt be arról, hogy tüntetnének a kacsatenyésztők a mélykúti Hunent Zrt. előtt, mert a takarmány- és energiaár-robbanás miatt amúgy is egyre nehezebb a helyzetük, és szerintük még a nekik járó állatjóléti támogatásnak is csak töredékét kapták meg.



Kép: Pixabay

Az agrárminiszter erre a felvetésre reagálva azt mondta a Magyar Nemzetnek, hogy az ágazat még pluszpénzt is kapott, a 14,4 milliárd forintos keretet az utolsó fillérig kifizették.

Mindenkinek igaza van, és ezt pont az agrártárca világította meg még decemberi közleményében.

A miniszternek abban van igaza, hogy a 14,4 milliárd forintot kifizették a gazdáknak, ám arról mostani nyilatkozatában nem szólt, hogy jóval több a kacsa és a liba után fizették ki a pénzt, ami egyben azt is jelenti, hogy a költségeket tekintve jócskán kisebb támogatás jutott egy-egy vízi szárnyasra.

A decemberi közleményben viszont már utalt arra a tárca, hogy a hivatalos adatok szerint kacsából 54,3, libából pedig 28,2 százalékkal többet vágtak tavaly októberig, a támogatási keretet viszont még az előző decemberben határozták meg. Így a gazdák valóban kevesebb pénzhez jutottak.

A takarmányárak már tavaly is az egekben voltak, az energia drágulása jórészt csak mostantól fogja keményebben satuba szorítani a termelőket.

Sok termelő már eddig is bajban volt, a támogatások megcsappanása, akármi miatt is legyen az, az utolsó csepp a pohárban, ráadásul, a madárinfluenza miatt is nagy a feszültség.

- számol be róla a lap.

Nem mehetek el dolgozni máshova, mert ha visszaadom a főállású őstermelői igazolványt, akkor a pályázatomat is bukom, amit a gazdaság fejlesztésére vettem fel

– vázolta a csapdát egy termelő, aki két kisgyermekével és feleségével él Kiskunmajsán.

A termelők most aláírást gyűjtenek, már nagyjából 400-an aláírták a petíciót. Pénteken összegyűlnek a Hunent Zrt. mélykúti irodaháza előtt, és tovább követelik, hogy az ágazati érdekvédelmi, szakmai szervezetek egyeztessenek a szaktárcával a kialakult helyzetről.

Forrás: HVG

Címlapkép: Pixabay