A tévés a Péntek Esti Partizán vendége volt.

Fotó: Partizán/YouTube

Gulyás Márton ezúttal Jakupcsek Gabriellát látta vendégül a Partizánban, amit a telex.hu szemlézett. A műsor elején egy kvízjátékkal melegítettek be, azután pedig áttértek a komolyabb témákra. Szót ejtettek a közmédia hatalmi struktúráiról, a #metoo-mozgalomról, a kereskedelmi média mechanizmusairól, valamint a Gattyán Györggyel készített interjújáról is.

A műsorvezető igen konkrét véleményt fogalmazott meg a #metoo kapcsán. Úgy véli, a férfiakat valósággal kiheréli ez a mozgalom.

Most, perpillanat, lehet, többet ártott, mint használt. Az nem baj, hogy kiborulnak dolgok, de nem kezeljük őket a helyén. Egyelőre a pálcatörés van, és azért az ember ilyen is meg olyan is. Lehetetlenné tesz sok mindent a kommunikációban. Ez a szabályrendszer, amelyben mi megpróbálunk most píszík lenni, erről is kéne beszélgetni. Ez megöli az összes humort, vonzalmat, az élcelődést, erről többet kéne beszélni