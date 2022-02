Az MSZP politikusa európai vezetői pozícióba került – ez a céljuk

Már csütörtökön tárgyalni kezd helyi vezetőkkel az Egységben Magyarországért önkormányzati politikájának szellemében a Régiók Európai Bizottsága Éghajlatváltozással, Környezetvédelemmel és Energiával foglalkozó bizottságának frissen kinevezett elnöke.

Új pozíciójában már most előkészítheti Tüttő Kata, Budapest MSZP-s alpolgármestere, hogy az április 3-i kormányváltás után, végre elfogadható és kifizethető helyreállítási és újjáépítési terve legyen Magyarországnak – ennek részleteiről kérdezték a bizottsági elnöknőt szerda este az ATV Egyenes beszéd című műsorában, szemlézi a Hírklikk.hu.

Tüttő Kata városüzemeltetésért felelős főpolgármester-helyettes a felújított Budavári Sikló átadásán a Clark Ádám téren 2022. február 8-án.

Elmondta, az, hogy az EU „régiós és önkormányzati parlamentjében” ilyen magas posztot kapott, részben az Európai Szocialisták Pártján (PES) ajánlásának köszönhető, részben pedig egyfajta gesztus a magyar ellenzék felé.

„Ez a pozíció az ellenzék kormányzóképességéről is szól, hiszen abban gondolkodunk, hogy április 3-a után újra kell tárgyaljuk az EU-s támogatási rendszereket, amiket kap Budapest, kapnak az önkormányzatok, kap Magyarország”

– emelte ki emlékeztetve, ide tartozik hangsúlyosan a rengeteg pénzzel járó helyreállítási alap is, amelynek a forrásaihoz Magyarország a fideszes kormány átláthatóságnak nem megfelelő politikája miatt nagy valószínűséggel csak a kormányváltással tud hozzájutni.

„Arról is szól ez a szervezet, hogy szeretnénk, ha a városok több közvetlen forrást kapnának. Ez nem csak Budapest érdeke, nemcsak Varsó, Prága lobbizik ezért, hanem sok európai város szövetségesünk ebben”

– mondta a testület magyar elnöke.

„Mi már arra készülünk – a magyar ellenzék –, hogy újratárgyaljuk a Magyarországnak jutó helyreállítási és újjáépítési alapot, hogy azt elfogadja az Európai Unió és az Európai Bizottság, és hogy ebben az önkormányzatoknak legyen szerepük, hogy megjelenjen az önkormányzatok hangja is ezekben a programokban” – jelentette be.

Elmondta, már csütörtökön egyeztet az általa vezetett bizottság többek között több magyar helyi vezetővel – köztük határon túliakkal is – a régió zöld programjainak végrehajtásához szükséges feltételekről.

Budapest szocialista főpolgármester-helyetteseként Tüttő kiemelte, a kormányváltás a budapesti ügyeknek is – akár még a meglepetésszerűen kiderült vizes VB-hez kapcsolódó infrastruktúrának is – jót fog tenni, bár a fideszes kormány a Budapest és 3 milliós térsége polgárainak ellehetetlenítésére játszik. „A kormány nem engedte, hogy lecseréljük a buszainkat, sem a hitelfelvételt nem engedte, még azt sem engedte, hogy az EU-s támogatásból vegyünk elektromos buszokat” – sorolta fel.

Aláhúzta, a városnak ezek dacára sok pozitív elképzelése van, és ezek közt olyanok is vannak, amelyekről elvi szinten még a fideszes kormánnyal is meg tudott egyezni: ilyen például az 1870-ben először felvetődött Gellért hegyi sikló terve is.

„A sikló egy közlekedési és nem turisztikai beruházás, az a feladata, hogy csökkentse a buszforgalmat a Gellért hegyen. Nem szeretnénk sok fát kivágni, egy minimális közlekedési beruházást szeretnénk. Szeretnénk, ha mi valósítanánk meg, mert egy UNESCO terület a Gellért hegy. (…) Van rá elfogadott stratégiánk és nagyon nem mindegy, hogy mi történik ott: a fővárosnak van megvalósítási képessége, van üzemeltetési tapasztalata, hiszen a Budavári Siklót is a BKV üzemelteti. (…) A siklót szeretnénk, de egy zöld közlekedési beruházásként, és ennek az eredményét fővárosi zöld felület fejlesztésre, természetvédelemre, és a zöld fenntartására szeretnénk fordítani” – hangsúlyozta Budapest MSZP-s főpolgármester-helyettese.

