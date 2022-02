"Te '89 óta csak kampányolsz, hazudsz, pofázol, meghasonulsz" – Orbán nyergelésre szólította híveit, a kampány elkezdődött!

Ahogy arról korábban beszámoltunk február 12-én, szombaton 15 órától tartja szokásos évértékelőjét Orbán Viktor miniszterelnök, amire közösségi oldalán aktívan emlékeztette is követőit. A kormányfő beszédének végeztével jelent meg a hatpárti ellenzéki összefogás miniszterelnök-jelöltjének bejegyzése a Facebook-oldalán, és keményen nekimentek.



Kép: Facebook/Orbán Viktor

Röviden reagált a kormányfő által az április 3-i választások előtt épp 50 nappal, a kampányidőszak hivatalos kezdetén elmondott évértékelő tartalmára Márki-Zay Péter.

Közösségi oldalán azt írta, Orbán Viktor évértékelőjének az egyetlen erénye az volt, hogy ez volt az utolsó miniszterelnökként.

A Párbeszéd közölte szerint a miniszterelnök most sem beszélt Magyarország valódi problémáiról: a megélhetési válságról, az egészségügyi katasztrófákról, az oktatás kivégzéséről, ahogyan nem ejtett egyetlen szót arról sem, hogy családja, kiváltságos haverjai a magyar emberektől ellopott pénzből, teljesítmény nélkül hizlalták luxusra magukat.

Orbán Viktor pedig képet posztolt, melyben egy elég érdekes kijelentést tett, méghozzá annyit, hogy:

Nyergeljetek! A kampány elkezdődött!

Ahogy az évértékelőből kiderült, a benzinár marad befagyasztva, és szinte a baloldal tehet mindenről. Az üzemanyagárakkal kapcsolatos problémákról már egy másik posztban írunk hosszabban, de a lényeg az, hogy hamarosan tömeges kútbezárás is jöhet, hiszen most szombaton 95 dollár körül volt az olaj ára, ebből ki lehet következtetni, az árstop nélkül milyen lenne most a helyzet.

Amikor befagyasztották, akkor 506-510 forint körül az üzemanyagár. Ebből következően körülbelül most 530 forint körüli üzemanyagár lenne

Az autósok jól jártak az árak befagyasztásával, ez azonban nem mondható el a töltőállomásokról. Ha meghosszabbítják, az az ebből évek óta élőket, biztos, hogy tönkre fogja tenni

Mi, akik ma itt összejöttünk, különböző emberek vagyunk, de egy dolog közös bennünk: magyarok vagyunk, akiknek közös szenvedélye Magyarország. Most azonban váratlanul megtudhattunk a baloldaltól, hogy ezt rosszul tudjuk. Mi valójában gombák vagyunk, akiket sötétben tartanak és trágyával etetnek. Megtudhattuk azt is, hogy vidékiek és falusiak vagyunk, egy keresztrejtvényt sem tudunk megfejteni és reggel 10 órakor már részegek vagyunk és agymosottak is

– sorolta, utalva az ellenzék kijelentéseire.

Elmondta azt is, hogy két nehéz évet hagytunk magunk mögött: járvány, népvándorlás, a hidegháború hűvös lehelete, energiaválság, a háború nyugtalanító árnyéka, de a magyar állam derekasan állta a sarat.

Ám a kommentelők alaposan kiakadtak a legújabb képén, mutatunk is párat:

Te 89 óta csak kampányolsz, hazudsz, pofázol, meghasonulsz, ahogy az érdekeid kívánják... Aljas vagy de nagyon Egyetek,csirkefarhàtat. Mi pedig Michelin csillagos étteremben zabàlunk!!! Azt azért nagyon szeretném látni, amikor nyeregbe pattan.

Címlapkép: Facebook/Orbán Viktor