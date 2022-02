"Mi valójában gombák vagyunk, akiket sötétben tartanak és trágyával etetnek" – Orbán Viktor megkezdte évértékelőjét

Ahogy arról korábban beszámoltunk február 12-én, szombaton 15 órától tartja szokásos évértékelőjét Orbán Viktor miniszterelnök, amire közösségi oldalán aktívan emlékeztette is követőit. Az évértékelő beszédét a Várkert Bazárban napra pontosan 50 nappal az április 3-i választások előtt tartja Orbán Viktor.



Jó érzés végre együtt lenni, tavaly ilyenkor a koronavírus-járvány miatt elmaradt a szokásos találkozónk. Nagy is a kísértés, hogy átadjuk magunkat a viszontlátás örömének, de nagy dolgokról kell beszélnünk, hiszen 50 nappal vagyunk a választás előtt – kezdte beszédét Orbán.

Mi, akik ma itt összejöttünk, különböző emberek vagyunk, de egy dolog közös bennünk: magyarok vagyunk, akiknek közös szenvedélye Magyarország. Most azonban váratlanul megtudhattunk a baloldaltól, hogy ezt rosszul tudjuk. Mi valójában gombák vagyunk, akiket sötétben tartanak és trágyával etetnek. Megtudhattuk azt is, hogy vidékiek és falusiak vagyunk, egy keresztrejtvényt sem tudunk megfejteni és reggel 10 órakor már részegek vagyunk és agymosottak is