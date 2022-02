Orbán Viktor: Magyarországra nem csak a vírus, de a baloldal is rátámadt

Orbán Viktor évértékelőjén arról is beszélt, hogy Magyarországnak előre kell mennie, nem hátra. De mi az előre és mi a hátra – tette fel a kérdést Orbán.



Két nehéz évet hagytunk magunk mögött, állítja a miniszterelnök. Meg kellett szervezni a védekezést, újra kellett indítani a gazdaságot, támaszt kellett nyújtani az időseknek és a fiataloknak, ez gombócból is sok, nemhogy feladatból.

Orbán Viktor köszönetet mondott az orvosoknak, mentősöknek, operatív törzsnek, az oltási kampány szervezőinek, Áder Jánosnak és feleségének a munkáját.

Egy ilyen semmiből lecsapó világjárvány terheléspróba is, afféle stresszteszt. Mindannyiunk nyomás alá helyez. Önök is láthatták, a magyar állam derekasan állta a sarat. A parlament végig ülésezett, megadta a kormánynak a sikeres védekezéshez szükséges mozgásteret és közben ellenőrzés alatt is tartotta a helyzetet