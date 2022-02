Kiderült, a szemkinyomós Gy. Attila gyakorlatilag előre bejelentette a nagyvilág előtt, mire készül

Az egész országot megrázta, hogy Gy. Attila miképpen vette el egykori szerelme látását.

„Akinek idén szúrtam a szemét, jövőre ki is nyomom” – ez a vészjósló üzenet jelent meg tavaly decemberben Gy. Attila Facebook-oldalán, és a szadista férfi másfél hete be is váltotta ígéretét.

Fotó: Police.hu

Feltehetően drog hatása alatt, puszta kézzel szakította ki szerelme, Gabriella szemeit, meg is szúrta a 22 éves lányt, majd elmenekült a helyszínről. Néhány napos bujkálás után fogta el a rendőrség a Gengszter becenevű férfit.

A brutálisan megcsonkított Gabriella már elhagyhatta a kórházat, egyelőre egy védett házban lábadozik, ahol bántalmazott nőknek nyújtanak menedéket. A 22 éves édesanya, testvérén keresztül üzent a Blikknek. Már tudja, hogy támadóját elkapták a rendőrök, ez megkönnyebbülést és némi örömöt hozott számára.

– Gabi borzalmas lelki állapotban van, ami azt gondolom teljesen érthető. Amikor elkapták ezt az embernek nem nevezhető lényt, azt mondta, hogy nagyon megkönnyebbült, örül a hírnek. Reméli, hogy Attila megkapja, amit megérdemel, és ugyanolyan borzalmas kínokat kell átélnie, mint amin ő megy keresztül. Igazság szerint bármilyen nehéz is, neki és nekünk is a jövőre kell koncentrálnunk, a gyógyulás, a rehabilitáció most a legfontosabb. A kisgyermeke jó kezekben van, legalább miatt nem kell aggódnia Gabinak

– mondta lapnak Roland.

A család mindent elkövet, hogy mire Gabriella hazajön, minden a megváltozott életkörülményeit szolgálja. A lakásban átalakításokat kell végezniük, hiszen a mindkét szemére megvakult édesanyának mindent újra kell tanulnia a gyakorlati életben is.

– Mindig összetartó család voltunk, segítünk egymásnak, amiben csak tudunk. Most felsorakozunk Gabi mögé, mert soha nem volt a támogatásunkra akkora szüksége, mint most. Természetesen a lakást is az igénye szerint csináljuk majd meg

– tette hozzá az aggódó testvér.

Arról, hogy mit gondol az ügyről a szakpszichológus, a Blikk.hu cikkben olvashatnak.

Forrás: Blikk.hu