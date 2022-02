24.hu: Rogán kabinetfőnökének családja Rogán volt jegyzőjétől vett telket budai villája mellé

A családi cég viszont a lap szerint szerint évek óta veszteségesen működik.

A 24.hu cikke szerint még annál is nagyobb ingatlanvagyon-szerzési mutatványt hajtott végre Rogán Antal kabinetfőnökének, Nagy Ádámnak az apja a cégével, mint azt korábban sejteni lehetett.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

A lap a napokban cikkezett arról, hogy Nagy Ádám apja, Nagy András (aki Rogán szállásadója is, ugyanis a miniszter az ő érdekeltségében álló ingatlant bérli) egy milliárdos értékű háromszintes lakóházat építettetett a XII. kerületi Mártonhegyen cégével, a Brassolis Kft-vel (egy úszómedence is van az ezer négyzetméteres telken), amely viszont évek óta veszteségesen és bevétel nélkül működik.

A lap akkor kereste Nagy Andrást, és rákérdezett, hogy a házat fiának és családjának építtette-e, ám csak egy ügyvédi levelet kaptak vissza, amelyben az érintettek azt fejtették ki, nem érzik magukat közszereplőnek.

A 24.hu február 15-ei friss cikkében arról ír, hogy Nagy András cége nemcsak ezt a háromszintes villát építtette, hanem a mellette álló telket is megvásárolta nem sokkal később. A telket Sélley Zoltántól, az V. kerület (Belváros) jegyzőjétől vették meg. A 24.hu emlékeztet arra, hogy Sélley Zoltánt még pont Rogán polgármestersége idején nevezték ki a kerületi jegyzői posztra, és Nagy Ádámmal, Rogán kabinetfőnökével is személyes kapcsolatban állt, amikor az még Rogán személyi titkára volt az önkormányzatnál.

Nagy András 2020 óta tulajdonosa a Rogán Antal lakhelyéül szolgáló II. kerületi Csalán úti 1000 négyzetméteres háznak, amely időközben a lap szerint társasházzá lett alakítva, de mindhárom lakás tulajdonosa hivatalosan Nagy András, aki a Rogán-család régi balatonlellei nyaralóját is megvette Rogán-Gaál Cecíliától a Rogánt Antaltól történt válása után (mert a vagyonmegosztással Rogán-Gaál Cecíliához került az ingatlan).

"A Brassolis Kft.-nek a 2017-es indulása óta nem volt bevétele, eddig minden üzleti évet veszteséggel zárt. Viszont a cégadatokban 2020 végén megjelent egy 414 millió forintos tétel a befektetett tárgyi eszközök soron, ahol az ingatlanokat is szokás feltüntetni. A másik oldalon 421 millió forint kötelezettség látszik, de nem derül ki, hogy milyen tartozásról van szó, esetleg ez a rövid lejáratú tartozás jelentené-e azt a kölcsönt, ami az ingatlanberuházást fedezte. A mártonhegyi családi ház mindenesetre ennél is értékesebbnek tűnik, jelzálogjognak pedig nincs nyoma a tulajdoni lapon. Hiába kerestünk a luxusépítkezés financiális alapját, azt Nagy három másik cégében sem találtuk. És még kevésbé látszik ez úgy, hogy a korábban Rogánéknak ház körüli munkákat végző Nagy András cége az újépítésű, milliárdos forgalmi értékű mártonhegyi lakóház átvétele után néhány héttel a szomszédos telket is megvásárolta"

- olvasható a cikkben.

A 24.hu szerint Sélley még 2008-ban szerzett meg egy kisebb területet, majd 2012-ben a mellette lévő telekkel egészítette ki azt. A két telek egyesítésével egy 1014 négyzetméteres ingatlan jött létre, melyen egy félbehagyott építkezés és egy romos épület volt – ezeket azóta ledózerolták. A terület így üres telekként került Nagy András cégéhez, a környéken a hasonló méretű és adottságú, beépíthető telkeket százmillió forint körüli áron hirdetik.

A 24.hu megkereste Sélleyt, aki viszont nem árulta el a vételárat, az üzletről csak annyit mondott, hogy személyesen Nagy András kereste meg, a megállapodás pedig írásban jött létre.

A lap kitért arra is, hogy a jegyző ezzel az ingatlanával már szerepelt egyszer a hírekben, mivel 2011-ben egy minisztériumi napkollektor-pályázaton 622 ezer forintnyi vissza nem térítendő állami támogatást nyert a területre. Pár évvel később kiderült, napkollektornak nyoma sem volt a romos, félkész házon – akkor a jegyző azzal magyarázta ezt, hogy le kellett szerelni a napkollektort, mert nem bírta el a tető. Akkor az volt az ígéret, hogy később vissza fog kerülni a napkollektor – ám azóta ház sincs, amire rákerülhetne.

"A luxusvilla melletti telek megszerzésével már a hárommilliárd forinthoz közelíthet azoknak az ingatlanoknak az összértéke, melyek az elmúlt két évben kerültek a propagandaminiszter kabinetfőnökének édesapjához és cégéhez. Emellett 2021 októberében Nagy Ádám vállalkozása, a 2020-ban 58 millió forint bevételt és 33 millió forint nyereséget elérő Nadan Property Kft. megvásárolt egy 1800 négyzetméteres, XIII. kerületi irodaházat a végrehajtói kar tulajdonában álló cégtől, ami főleg annak fényében volt édekes, hogy a nyomozati iratok szerint Schadl György, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar letartóztatásban lévő elnöke korábban a Pécsi Tudományegyetem jogi karán intézkedett annak érdekében, hogy Nagy Ádám szóbeli vizsgát tehessen anélkül, hogy megjelenne a vizsgáztatók előtt. A cég azt közölte, hogy az irodaházat nyilvános nyílt pályázaton vásárolták meg, a vételárát pedig kölcsönből és a bevételeikből finanszírozták"

- olvasható a cikkben.

Forrás: 24.hu