Márki-Zay Péter az ellenzéki tüntetésen Orbánról: "Hazaáruló!"

Ezek voltak a vasárnapi ellenzéki tüntetés legfontosabb mozzanatai.

Vasárnap délután 5 órától tartott tüntetést az ellenzék.

Fotó: Szabó Ákos/Propeller

Elsőként Hadházy Ákos beszélt, hogy "a magyar miniszterelnök őrült mentora (Vlagyimir Putyin) barbár háborút indított, a Fidesz tévéje pedig hű csatlósként terjeszti az orosz propagandát".

Fotó: Szabó Ákos/Propeller

Hadházy Ákos után Szél Bernadett következett. A független képviselő botrányosnak nevezte beszédében, hogy ez „a propaganda nem számolt be róla, hogy ősszel volt egy ellenzéki előválasztás”, és hogy Márki-Zay Pétert be se hívták eddig a köztévébe.

Varju László, a DK politikusa volt, aki szerint a „köztévé a putyini propaganda Európába épített állomása.”Elhangzott a közmédiában szerinte, hogy „az ukrán felfegyverzése hitleri megoldás. Elhangzott az is, hogy a hazáját védő ukrán elnök, Zelenszkij a felelős, hogy lángokba áll az ország.”

Varju szerint április 3-án az lesz a kérdés, hogy „Orbán, vagy Európa, április 3-án az a kérdés, hogy háború vagy béke.”

Kanász-Nagy Máté, az LMP politikusa elsősorban a közmédia tudósításait kritizálta az ukrán-orosz háború kapcsán. A zöld politikus arról beszélt, hogy Paks2 kapcsán nem beszélünk arról, hogy az atomenergia

nem zöld, nem olcsó, nem biztonságos.

Feltette a kérdést, hogy miképp lehet megbízni „Putyinba Paks2 kapcsán, aki a tankokban és a gépfegyverekben hisz?”

Hajnal Miklós, a Momentum politikusa szerint az előző választásokon az volt a szokás, hogy a választás előtt adnak pár percet a közmédiába az ellenzéknek. „Nemrég azt a hírt kaptam, hogy erre nem lesz lehetőség idén, még öt percet sem kapunk.” A közmédia propagandistáinak azt üzente,

Elvtársak, vége. Tovarisi konyec! Mondjuk Orbán egész rendszerének április 3-án, hogy tovarisi konyec!

A tüntetés zárásaként Márki-Zay Péter mondott beszédet.

Fotó: MTI/Mónus Márton

Márki-Zay szerint Orbán a 2002-es szűk vereségből azt a követeztetést vonta le, hogy nem lehet sajtószabadság, és 2010 után ezt végig is vitte, megvalósította a sajtószabadság megszüntetését. Orbán beszántotta a független médiumokat, azóta milliárdos költésekkel dolgozó oldalakon folyik a gyűlölet. Az előválasztásnál Karácsonyra számított a Fidesz, mint befutó, be is táraztak egy sor anyagot róla, de amikor megbeszélték a visszalépést, tudták, mostantól ő fogja kapni ezt a támadást. Az ismertségem mindenesetre egész biztosan nem alacsony – mondta Márki-Zay.

Az ellenzéki miniszterelnök-jelölt szerint az ukrán háború kapcsán az ellenzéket vádolják hazugsággal, hogy fegyvereket küldenének Ukrajnába. „Az agymosott tömegek sosem fogják hallani”, de valójában Orbán Viktor szállít fegyvereket, hiszen megszavazta az uniós szállítást – mondta, majd sorolta az ellene bevetett fideszes lejáratások témáit. Márki-Zay szerint nem beszélnek viszont Szájerről, Kaletáról, Boldogról, a kémbankról, hogy rekord deficit van, hogy Orbán minden háborút elbukott; többek között a kovid és az infláció ellen. „Hazaáruló” – mondta Márki-Zay Orbánra.

Márki-Zay szerint csoda, hogy igazi lehetőség van ezután a 12 év után leváltani Európa legkorruptabb kormányát, miközben Magyarországon nincs demokrácia, és nem lesz szabad választás. Nincs szabad választás, ahol agymosás folyik 12 éve, ahová nem engedik be az ellenzéket a közmédiába – mondta.

"Követeljük, hogy az ellenzék programját is bemutathassák a közmédiában, hogy fejezzék be az orosz propaganda terjesztését, és hogy Orbán álljon ki egy nyílt vitára"

- mondta Márki-Zay, aki szerint egy tisztességes jogállamisággal rendelkező országot szeretnének csinálni Magyarországból. A választásokig 28 nap van, az MTVA épülete valószínűleg addig nem fog megnyílni előttünk, hogy utána megnyílik-e, az az embereken múlik, hogy mennyit segítenek eljuttatni az ellenzék híreit, programját az emberekhez.

„Kelet vagy nyugat háború vagy béké, tolvajok vagy tisztességes emberek, ez a valódi választás április 3-án”

- mondta Márki-Zay Péter, majd a tüntetés végeztével a tömeg elénekelte a Himnuszt.

Forrás: 24.hu