"Akár kétszámjegyű is lehet a magyar infláció pár hónapon belül"

A szakértők szerint a januári 7,9 százalék után februárban akár 8,5 százalékos is lehet az infláció.

A Világgazdaság keddi számában megjelentek szerint nagy a bizonytalanság a szakértők körében, az elszálló inflációval kapcsolatban senki nem mer előrejelzést adni – írja a lap nyomán a hvg.hu.

A cikk szerint az elszálló infláció oka az orosz-ukrán háború, a konfliktus hossza és végkimenetele komoly hatással lehet a hazai gazdaságra. Az éves infláció szempontjából az is meghatározó, hogy mi lesz nyáron az üzemanyagárak befagyasztásával – ezt Palócz Éva, a Kopint.Tárki vezérigazgatója mondta el a lapnak.

A Világgazdaság szerint várhatóan a kormány valamilyen formában folytatni akarja az árak fékezését, de a választás és annak eredménye sem kedvez a kiszámíthatóságnak.

Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke a februári kamatdöntő ülés után azt közölte a lap szerint, hogy "a globális geopolitikai helyzet, vagyis az orosz-ukrán háború miatt akár 8-8,5 százalékos is lehet a februári infláció."

Más szakértők azért reménykednek abban, hogy 8 százalék alatt sikerül az inflációt tartani – Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője is ezen az állásponton van, ő a februári árstop intézkedésekben bízik. Ő is megemlítette viszont, hogy nem tudni, a veszteségeiket pótolni kívánó kiskereskedők mennyivel emelték meg a korlátozás alá nem eső termékek árát. Virovácz ezek, és a háború miatti nyersanyagdrágulás szempontja miatt végül arra a következtetésre jutott, hogy nem volna meglepő, ha a következő hónapokban a magyar infláció kétszámjegyűvé válna.

"A Takarékbank-MKB elemzői a VG-nek küldött közös válaszukban azt írták: az orosz–ukrán háború kitörése szinte óráról órára rontja a kilátásokat. A gáz- és olajárak mellett meredeken ugrottak a búza-, kukorica-, napraforgó- és szójaárak, ami az árkorlátozás nélkül a következő hónapokban még meredekebben emelkedő inflációhoz vezetne, de így is újabb árhullámokat fog okozni. Nagy arányban drágulnak egyes ipari fémek is, emiatt jóval tovább marad magas az infláció, és csak lassabban fog mérséklődni. „Az igen összetett helyzet miatt gyakorlatilag lehetetlen pontosan megmondani, mekkorára várható az idei infláció. Meredek áremelkedés várható a vendéglátásban is. Az év eleji lakossági transzferek és a dinamikus bérnövekedés részben lehetővé teheti az áthárítást, de kialakulhatnak olyan árszintek, amelyeket a fogyasztók már nem fogadnak el"

