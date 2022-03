Szerda reggel 8-kor indul a tanársztrájk

Határozatlan idejű országos sztrájkot hirdetett a két tanári szakszervezet szerda reggeltől, egyelőre még nem tudni, hogy hány iskola és tanár fog csatlakozni a sztrájkhoz. A napokban több városban is lesznek megmozdulások a tanárok mellett, szombaton a két szakszervezet hívja a Parlament elé a sztrájkoló tanárokat, szülőket, diákokat és a támogatókat.

A Telex cikke szerint szerda reggel 8 órától hirdette meg a határozatlan idejű sztrájkot a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ), ám azt egyelőre nem tudni még, hogy a kezdeményezéshez hány iskola és hány tanár fog csatlakozni.

A fővárosi Kölcsey Gimnázium falán az üzenet

Fotó: Illusztráció/Facebook/Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete

A cikk szerint a sztrájkhoz csatlakozó tanárok nem fogják megtartani az óráik nagy részét, ám lesz gyerekfelügyelet az iskolákban. Az elégséges szolgáltatásokról szóló kormányrendelet értelmében a középiskolákban a végzősöknek az érettségi tantárgyakból meg kell tartani az összes órát, a többieknek pedig az órák felét.

A két szakszervezet korábban azt kérte a szülőktől, hogy aki teheti, ne hozza be az iskolába a gyerekét március 16-án, 17-én és 18-án.

Gosztonyi Gábor, a PSZ alelnöke a Telexnek elmondta, amennyiben látják, hogy a kormány valóban kész konkrétumokban megállapodni a szakszervezetekkel, úgy megszüntetik a határozatlan idejű sztrájkot.

Diákok is kiállnak a tanáraik mellett, tüntetni is fognak

Több megmozdulás is várható szerdán a fővárosban és más városokban is a cikk szerint, Budapesten a diákok is kifejezik szolidaritásukat a tanáraik mellett 9:30-tól, ők három helyszínen fognak gyülekezni (Fővám tér, Hősök tere és Széll Kálmán tér). Innen fognak a Kossuth térre vonulni, majd déltől beszédek is lesznek. A "Diáktüntetés a tanárainkért" elnevezésű eseményt az ADOM diákmozgalom és az aHang támogatja.

A fővároson kívül három helyszínen lesznek megmozdulások az országban:

Székesfehérváron szerdán 15 órakor diákok és hallgatók a város országalmájánál tartanak találkozót, a pedagógusok élhetőbb munkakörnyezetéért és tisztességes fizetéséért állnak ki.

Pécsen civil szervezetek szerveznek programokat azoknak a diákoknak, akik nem mennének iskolába a sztrájk miatt.

Szegeden délután 4 órától a Szegedi Tudományegyetem diákjai a Klauzál téren találkoznak, ahol a tanszabadság, a tisztes megélhetés és a társadalmi megbecsülés biztosításáért, az iskolák felszereléséért, a tanári munkakörülmények javításáért állnak ki.

A cikk szerint március 18-án is lesz egy diákok által szervezett szolidaritási akció, "Üljünk ki a tanárainkért" elnevezéssel. Aznap civil szervezetek fognak programokat tartani a diákoknak a Parlament előtt.

Március 19-én, szombaton egy közös találkozó lesz a fővárosi Kossuth téren, ahova a szakszervezetek a sztrájkoló tanárokat, szülőket, diákokat és támogatóikat várják.

Hogy mi vezetett a határozatlan idejű sztrájkig, hány hónapon keresztül igyekezett megegyezni a kormánnyal a két szakszervezet a bérhelyzet és más kérdések rendezésében, hogyan tartották meg az első figyelmeztető sztrájkjukat, erre föl hogyan írta át a kormány a sztrájk szabályozását – az mind kiderül a Telex cikkéből.

