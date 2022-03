Ungváry szerint Orbán rendszere több ponton is a putyinit másolja, csak kevésbé erőszakosan

Ungváry Krisztián történész egy interjúban azt fejtegette, Orbán Viktor pusztító uniós választ kapott volna, ha egyedüliként nem áll ki az EU-s szankciók mellett. Úgy látja, az orosz-ukrán háború még legalább 1-2 hónapig eltarthat, de akár az egy év sem kizárt. Utóbbi esetben legalább 100 ezer civil áldozat is lehet és több millió menekült.

Ungváry Krisztián történész a hvg360-nak adott interjújában arról beszélt, hogy "arcpirító hazugság", miszerint a fideszes politikusok szerint csak a sajtó találta ki azt, hogy a Fidesz-kormány oroszbarát lett volna, mivel szerinte "az elmúlt 12 évben gyakorlatilag nem hangzott el Putyinnal kapcsolatos kritika" – szemlézte az előfizetői oldalon közölt interjút a 444.

Ungváry Krisztián történész az Ostrom 75 című kiállítás sajtótájékoztatóján az I. kerületi városházán 2020. február 7-én. Fotó: MTI/Illyés Tibor

Ungváry szerint pusztító uniós választ kapott volna Orbán Viktor, ha egyedüliként nem szavazza meg az Oroszország elleni EU-s szankciókat, és hozzátette, szerinte "az agresszor kezében vannak még kártyák", és arra számít, hogy orosz érdekből még nőni fog a széthúzás.

Kitért a kormánypropagandára is, amelynek szerinte az a hatása, hogy van Magyarországon egy olyan réteg, akik úgy tartják, Ukrajna tehet arról, hogy kitört a háború. Hozzátette, Európában legfeljebb Szerbiában lehet még ilyen magas Oroszország népszerűsége, ami szerinte a legélesebb cáfolata annak a kormányzati hazugságnak, hogy a Fidesz-kormányt csak a sajtó állítja be oroszbarátnak.

Magyarországon folyamatosan erodálták a demokráciát, a demokratikus intézményrendszereket azzal, hogy Putyin Oroszországáról csak jót mondtak, mindenki másról meg szinte csak rosszat.

- mondta el az interjúban, és kitért arra is, hogy a határon túl sokkalta rosszabb a helyzet, mert szerinte az ottani magyar médiában elképesztő mennyiségben van jelen az oroszokat támogató szemlélet.

Ungváry az interjúban kifejtette, szerinte Orbán "nem fogja kicserélni a rendszerét egy nyugat-európai típusú liberális demokráciára, mert nem ez volt a politikai célja", mivel azt maga nevezte illiberálisnak,

ami több ponton is a putyini rendszer másolata, csak kevésbé erőszakos.

A történész úgy látja, amíg a többi uniós ország energetikai termékeket importált Oroszországból, addig Orbán politikai termékeket "vásárolt" Putyintól, ami "megengedhetetlen".

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor miniszterelnök a tárgyalásukat követően tartott sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2019. október 30-án. Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Az európai szélsőjobboldali pártok kapcsán arról beszélt Ungváry Krisztián, hogy ezeket a pártokat (a Fidesz mellett a francia Marine Le Pen és az olasz Salvini pártjait hozta fel példaként) rávehetik arra, hogy az "Oroszországban előállított rémhíreket" terjesszék, mint például a kifejezetten oroszok ellen szóló biológiai fegyverekről szólót, amely szerinte "képtelenség, de biztos, hogy el fog jutni a magyarok egy részéhez is".

A történész az interjúban elmondta, úgy gondolja, Orbán Viktor "nagyon pontosan tudja, hogy mit csinál, csak nem éppen teljesen alaptalanul eddig azt látta, hogy az EU béna kacsa és mindent lehet". Hozzátette, "az más kérdés, hogy megvadított választókkal a háta mögött előbb-utóbb kényszerhelyzetbe kerülhet ugyanúgy, mint Nagy-Britanniában a Brexit-pártiak".

Ungváry úgy látja, az ukrán-magyar kapcsolatok élezése egyértelműen orosz politikai érdekeket szolgál, ami az "ellenségem ellensége a barátom" elv alapján nem is számít meglepőnek.

A történészt az interjúban megkérdezték arról is, meddig tarthat el a háború. Ungváry szerint 1-2 hónapig eltarthat, de az sem kizárható, hogy egy év lesz belőle, de ez utóbbi szcenárió legalább 100 ezer civil áldozattal és 6-10 millió ukrán menekültet jelenthet. Utóbbira azonban már most is nagy esély van.

Forrás: hvg360.hu, 444.hu

