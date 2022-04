"Bemondta a köztévé, hogy a Fideszre kell szavazni vasárnap"

Bende Balázs, a közmédia vezető külpolitikai szerkesztője Világ című műsorában agitált a Fidesz mellett – vette észre a 444.hu.

A propagandista szerint két hónapja úgy tűnt, hogy a választás tétje mindössze az lesz, hogy visszajön-e a szemkilövetés, a korrupció és a megszorítás. A háborúval – mint mondta – megnőtt a tét és le is egyszerűsödött minden, és felmondta Orbán szavait, hogy aki békét akar, a Fideszre szavaz.

Majd beszélt arról is, hogy Európa is rájött végre, hogy meg kellene védeni a családokat, de ezek a gyenge próbálkozások meg sem közelítik a magyar rezsicsökkentés komplex megoldását. Itt is kiderült, hogy a felelőtlen magyar baloldallal szemben a kormánynak van igaz.

A teljes szemle itt olvasható.