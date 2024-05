Drasztikus változás a magyar áramszolgáltatásban – Már július 1-jétől esedékes

Bár az E.ON Áramszolgáltató Kft. eddig is az MVM Csoport tulajdonában állt, most végérvényesen beolvad az anyacégbe, így az MVM Next egységes márka alatt szavatolja mind a földgáz-, mind a villamos energia egyetemes szolgáltatást.

Illusztráció: freepik.com

Fontos változás jön a magyar áramszolgáltatásban: 2024. július 1-jétől az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. lesz az ország egységes egyetemes áramszolgáltatója. Ez azt jelenti, hogy az E.ON Áramszolgáltató Kft. beolvad az MVM Nextbe, így a Dunántúlon és a Tiszántúlon is az MVM Next fogja biztosítani a lakossági áramellátást.

A szolgáltatóváltozás jelentős informatikai átállással jár, emiatt az áramügyintézés 2024. június 28-ától előreláthatólag két hétig nem lesz elérhető, az előrefizetős mérőkhöz feltöltőkód vásárlására nem lesz lehetőség – közölte a portfolio.hu.

A cég közleménye szerint a szolgáltatóváltozással az elszámolás módja nem változik meg, aki eddig diktált, ezután is diktálja az óraállást, aki átalányt fizet, az MVM-től továbbra is a szokásos számlákat fogja kapni.

A számláikat csoportos beszedési megbízással rendező ügyfeleknek nincs teendőjük, bankjuknak adott megbízásuk érvényben marad. Azonban az MVM Next más bankszámlaszámokat használ, mint az E.ON, ezért az átutalással fizető ügyfeleknek az új villanyszámlákon feltüntetett bankszámlaszámokat kell használniuk.

Az MVM felhívja az előrefizetős mérővel rendelkező ügyfelek figyelmét, hogy gondoskodjanak időben mérőjük előzetes feltöltéséről, mert 2024. június 28. 16:00 órát követően a szolgáltatóváltozáshoz kapcsolódó informatikai fejlesztések miatt feltöltőkód vásárlására előreláthatólag két hétig nem lesz lehetőség.