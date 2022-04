Mráz Ágoston: valószínűtlen az újabb kétharmad a Fidesznek

A Nézőpont Intézet vezetője Fidesz-győzelemre számít vasárnap, de valószínűtlennek tartja az újabb kétharmadot Mráz Ágoston Sámuel.

Fotó: MTI/Bruzák Noémi

A kormányközeli Nézőpont Intézet elemzője a Telexnek azt mondta, a négy évvel ezelőtti választáshoz hasonlóan alakulnak a részvételi adatok, azonban kérdés szerinte, hogy mi lett a Jobbik szavazóival.

Úgy gondolja, a párt sok százalékpontot veszített a szavazataiból, amik a Mi Hazánkhoz vándorolhattak, a kutatásaik alapján Dúró Dóráék be is juthatnak a parlamentbe. Ez pedig összességében azt is jelentheti, hogy az ellenzék több szavazatot veszített, mint amennyit nyert a közös listával.

A Nézőpont Intézet legutóbbi, március 29-én publikált, március 23-25. között készült felmérésük szerint a Fidesz-KDNP 47 százalékon, az ellenzék közös listája pedig 42 százalékon áll a biztos szavazók körében. Becslésük szerint a Fidesz-KDNP 119, az ellenzék pedig 79 mandátumot szerezne vasárnap.