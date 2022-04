Kövér László kiosztotta az ellenzéket, mert a választás estéjén megalázó módon ott hagyták vergődni Márki-Zay Pétert a színpadon

Szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy van-e lehetőség az olykor a gyűlöletig menő szembenállás feloldására, mégis mindannyiunk kötelessége, hogy megőrizzük és erősítsük azt, ami összeköt bennünket – mondta az MTI tudósítása szerint Kövér László, az Országgyűlés elnöke a Mandinerben megjelent interjúban.

MTI/Komka Péter

A politikus szerint a kormányoldal „konokul” próbál egy határozott jövőkép szerint eljárni, ez arról szól, hogy van egy egységes nemzet, s annak a különböző csoportjai szolidárisak egymással.

"Szerintünk létezik az egyetértésnek egy tisztességes és fenntartható alapja: a haza, a nemzeti kultúra, a hagyományos értékek tisztelete, illetve a nemzeti érdekek szolgálatának és a nemzeti szuverenitás védelmének parancsa – mondta. Csak sajnos a magukat baloldalinak vagy liberálisnak beállító politikusok, illetve a társadalmat manipuláló megmondóemberek nem fogadják el, hogy a politika valódi értelmét a nemzeti közösség fenntartása és erősítése jelenti"

– tette hozzá a házelnök.

Kövér László szerint azért alakult ki szakadék, azért nincs érdemi átjárás a két politikai oldal között, „mert a baloldalról – politikai értelemben – szisztematikusan irtották ki azokat, akik még a pártállamnak a nemzeti-népi szárnyát alkották. Ők baloldali gondolkodásúak voltak, de a nemzet problémáit akarták baloldali eszközökkel megoldani”. Ma viszont a baloldal képviselői mintha egyfajta szellemi világproletariátus részét képeznék, akiknek se Istenük, se hazájuk, se kötődésük, se családjuk, sőt már nemük sincsen.

Kövér László az interjúban arról is beszélt, hogy sem a kormányoldal, sem az ellenzék nem számított ekkora Fidesz-győzelemre. Utóbbi szerinte arra készült, hogy egy viszonylag szoros eredmény után kétségbe vonja a választás tisztaságát, ezáltal az új kormány legitimitását. Ha ezt nem is sikerült volna elérni, a következő választásra akkor is kedvező kiindulópozíciót kínált volna számukra. Egy biztos, nem hagyták volna, hogy a következő négy évben a kormány az ország biztonságának fenntartására tudjon koncentrálni – fogalmazott, hozzátéve, ebből a helyzetből egy nagy győzelem volt az egyetlen kiút.

Kövér László az interjúban jellemtelenséggel vádolta az ellenzéket, mondván, a választás estéjén úgynevezett szövetségesei megalázó módon ott hagyták vergődni Márki-Zay Pétert a színpadon, a háttérben a családjával, mihelyt befejezte a beszédét, Gyurcsány Ferenc és Jakab Péter nem átallotta frissiben rátolni a kudarc felelősségét. Hozzátette, a miniszterelnök-jelölt kiválasztásakor az ellenzék kényszerhelyzetben volt, hiszen „a talaját és hitelét vesztő Karácsony Gergelyt kellett lecserélni, mivel ősszel már világos volt számukra, hogy sem neki, sem pedig Dobrev Klárának nincs sok esélye Orbán Viktorral szemben”.

A házelnök úgy fogalmazott, Magyarország számára az európai politika lesz a jövő legnagyobb kihívása, mivel „a háború – valószínűleg – évtizedekre tönkreteszi Európa és Oroszország között a normális politikai, gazdasági és biztonságpolitikai kapcsolatokat. Nagy a veszély, hogy egy új vasfüggöny fog leereszkedni Európában. Ebben az esetben, hangsúlyozta, Európa gazdasági, politikai értelemben, érdekérvényesítő képességét, kulturális, mentális állapotát tekintve is gyengülni fog, a kérdés pedig az, hogy miként reagál a háború utáni helyzetre a kontinens. A házelnök azon meggyőződésének adott hangot, hogy noha Oroszország a Nyugathoz, sőt Közép-Európához képest is jelentősen eltérő kultúrát képvisel, mégiscsak a keresztény Európa része.