Bencsik Gábor leírta, hogy politikailag elfogult a közmédia, kommunistázással és sorosozással válaszolt neki az állami tévé

A közmédia azt csinálta, amit az előző években: Soros, kommunisták.

A hvg.hu cikke szerint miután kedden Bencsik Gábor, a Demokrata újságírója bírálta a közmédiát annak politikai elfogultsága miatt, nem várt választ kapott az adófizetői milliárdokból fenntartott cégtől.

Bencsik többek közt a következőt írta a Facebook-bejegyzésében:

Ezt annak kapcsán írta egyébként, hogy a közmédia egyik műsorába behívták Márki-Zay Pétert, aki választás előtt mindössze 5 percet kapott arra, most viszont jó háromnegyed órás műsorban vesz részt. Bencsik szerint ezt a választás előtt kellett volna megtenni, mert ez már így tét nélküli, és ráadásul a jobboldalon mindenki tudja, hogy mennyire elfogult jobbra a közmédia. (Bende Balázsról, a köztévé leginkább kormánypárti arcáról is kedden derült ki, hogy távozik a közmédiától, egészségügyi okokra hivatkozva.)

A közmédia a hvg.hu cikke szerint még kedden éjjel kiadott egy közleményt, amelyben arról írtak, hogy igenis beszámoltak a fontosabb ellenzéki eseményekről, és ezekhez kommentet is kértek az ellenzéki politikusoktól, azonban ők erre nem reagáltak. És ezután jött a sorosozás és kommunistázás.

Mint a közleményben írják,

a korábban Soros György által finanszírozott alapítványnak dolgozó Bencsik Gábor is beállt abba a baloldali sorba, melynek tagjai rendszeresen, alaptalanul vádolják a közmédiát.

Utána pedig a következő olvasható:

De előkerült még Horn Gyula is a közleményben:

ahogy az a felsoroltakból is kiolvasható, a Horn Gyula kormánya idejében a Nyugdíjpénztárak Országos Szövetsége elnökének is megválasztott Bencsik Gábor álláspontja újságírói pályafutása alatt a saját érdekeinek megfelelően többször is változott.