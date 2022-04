Odaszúrt a kormánynak a bankvezér

Az OTP Bank Nyrt. szerdán tartja éves közgyűlését, ahol a nyitóbeszédet Varga Mihály pénzügyminiszter mondta – írja az mfor.hu.

Fotó: Csányi Sándor, az OTP Bank elnök-vezérigazgatója beszédet mond az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) és az OTP Bank együttműködésével megvalósult szuperszámítógép hardverének első, önállóan működő egysége átadásán az OTP Bank székházában 2022. január 31-én. A szuperszámítógéppel a legkorszerűbb, mesterséges intelligencián alapuló, öntanuló, magyar nyelvi modellt fejlesztenek. Ez egyebek mellett telefonos ügyfélszolgálatokon képes kezelni akár a teljes banki folyamatot.

Erre reagálva Csányi Sándor, a bank elnök-vezérigazgatója finoman jelezte, hogy

nem lenne szerencsés a bankadó kiterjesztése.

Varga Mihály köszöntőjében hangsúlyozta, hogy nehéz éveket élünk, hiszen a Covid után újabb kihívások érték a gazdaságot és a piaci szereplőket is.

A stabilitás így felértékelődik, de szerinte a magyar gazdaság stabil.

A pénzügyminiszter kifejtette:

fontos láb a stabilitásban a beruházások jelentős növekedése, tavaly például 12 ezer milliárd forint értékben valósultak meg beruházások. A harmadik fontos támasz a foglalkoztatás, ami szintén nagyon jó számokat mutat: továbbra is magas a foglalkoztatottság és alacsony a munkanélküliségi ráta.

Úgy gondolja, valószínűleg megmarad a bérdinamika, ami pedig támogatja a lakossági fogyasztást, ez pedig várhatóan a banki eredményeket is növelheti.

Hozzátette:

a viharos időkhöz a kormány is alkalmazkodik, ennek érdekében az év végén beruházásokat fogtak vissza. Magyarország pénzügyi és gazdasági stabilitása nem kérdéses, ugyanakkor nagyon fontos lenne, hogy minél előbb lezáruljon az ukrán háború.

Varga Mihály elismerő szavakkal méltatta az OTP Bank vezetőjét, Csányi Sándort is, aki immár közel három évtizede irányítja sikeresen a pénzintézetet, amely évről-évre bővül, és jelentős külföldi érdekeltségeket épített ki.

A miniszter szavaira reagálva Csányi Sándor megköszönte az elismerő szavakat és abbéli reményét fejezte ki, hogy a kormány bölcs döntést hoz majd az esetleges szektoriális adók kapcsán.

Mint azt a bank elnök-vezérigazgatója hangsúlyozta,

a pénzintézet bevételeinek nagyobb része a nemzetközi leányvállalatoktól származik, így nem lenne szerencsés erre is valamiféle adót kivetni.

Csányi Sándor elmondta a tavalyi eredmények kapcsán, hogy a korrigált adózás utáni eredmény 496 milliárd forint volt, ami történelmi rekord lett. Az is rendkívüli, hogy 2021-ben a külföldi leányvállalatok 51 százalékát adták az eredménynek. Az organikus növekedés is jelentős volt, ezt segítették az akvizíciók. A külföldi leányok kapcsán a cégvezető úgy vélekedett, hogy az ukrán háború azért is különösen sajnálatos, mert az ottani leányvállalatuk tavaly különösen jól teljesített.

A tőkemegfelelés messze a megkövetelt szintek felett maradt a dinamikus akvizíciós tevékenység ellenére. Az Európai Bankszövetség stressztesztjén a régióban a legjobb eredményt érték el, az EU-ban pedig a 12. legjobbak lettek. Az év végén 3300 milliárd forint plusz likviditással rendelkezett a bank. A hitel-betét mutató 75 százalékos, így ennek kockázata is alacsony. A nemteljesítő hitelek aránya kedvező, a régiós aránynak megfelelő.

Csányi Sándor szerint az MNB korábbi lépései – például a devizahitelezés korlátozása, jövedelemarányos törlesztési mutató (JTM) bevezetése – hozzájárultak ahhoz, hogy az OTP és a magyar bankok stabilitása biztosított legyen.

Mint a bank első embere elmondta, nem csak a számok, de számos értékelés is elismeri a társaság teljesítményét.

A digitalizáció kapcsán kiemelte, hogy néhány évvel ezelőtt volt némi lemaradásuk, amit azóta nem csak behoztak, de ismét a piacvezetők között vannak. Többek között az OTP applikációjának köszönhetően sikerült a sárga csekkek fizetését online csatornára terelni. Az online bankolás és a kártyahasználat is jelentősen nőtt.

Ennek kapcsán megint volt Csányi Sándornak egy kikacsintása Varga Mihály felé, amikor azt mondta, hogy