Zsiday Viktor: a rezsicsökkentés fenntarthatatlan, az EU-val ki kell egyezni, különben a Bokros-csomaghoz hasonló kiigazítás jöhet

A befektetési szakértő úgy látja, az Európai Unióval való kiegyezés gazdasági szükségszerűzés, ha ezt nem lépi meg a kormány, akkor jöhet a 90-es évek közepét

Zsiday Viktor befektetési szakértő a blogján írt arról, hogy "a rezsicsökkentés a jelenlegi árak mellett fenntarthatatlan, az EU-val való kiegyezés pedig gazdasági szükségszerűség" – vette észre a 444.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

Zsiday szerint azért kellene ezt meglépni, mert

anélkül súlyos kiigazításra lenne szükség, miközben a növekedés is padlón maradhatna. Kiegyezés nélkül akár Bokros-csomag méretű terheket kellene valakik nyakába akasztani, és bárhogyan is osztjuk majd ezeket a terheket, végül az egész társadalom fizeti meg.

Zsiday szerint a magyar költségvetés helyzete és kilátásai miatt mindenféleképpen szükség lesz valamiféle költségvetési kiigazításra, bárhogy is fogják nevezni azt, a kérdés már csak az, hogy

A befektetési szakértő úgy látja, 2023-ban jöhetnek az igazán "izgalmas" dolgok, mivel ekkor lesz esedékes a Magyar Nemzeti Bank és az MVM feltőkésítése. Az előbbinek a vesztesége a kamatszint emelkedésével együtt nő, az utóbbi cég pedig a rezsicsökkentés miatt veszteséges, amit az állami tulajdonosnak kell kipótolnia.

Zsiday Viktor kitért blogbejegyzésében arra is, hogy a hozzáértők eredetileg körülbelül 4 százalékos költségvetési hiánnyal számoltak 2023-ra, viszont a jegybank várható vesztesége, az államadósság finanszírozásának drágulása, a gazdaság jelentős lassulása becslései szerint önmagukban is 5,5-6,5 % környékére nyomhatja fel a hiányt. És erre még rárakódik a rezsicsökkentés terhe.

Ha a gáz- és áramárak magasak maradnak, akkor akár a GDP 2-3%-át is kiteheti a veszteség (…) amit az MVM fizet, az államnak pedig 2023-ban fel kell tőkésítenie a céget ebben az esetben. Tehát magas energiaárak mellett már akár a GDP 8-9 (rossz esetben 10)%-át közelítő költségvetési hiány is lehetséges, ami teljes mértékben fenntarthatatlan

- írja Zsiday és hozzáteszi:

A befektetési szakértő szerint az ebben az esetben szükséges megszorítás

Az EU-val való gazdasági kiegyezésre pedig azért lesz szükség, mert ha nem történik meg, akkor források híján kisebb lesz a növekedés is a következő két évben, ami miatt viszont újabb kiigazítást igényelne, és egy "lefelé bukó spirálba" rántaná a gazdaságot.

Zsiday Viktor szerint még abban az esetben is szükség lenne évi 500-1500 milliárd forint "előteremtésére", ha a kormány kiegyezne az EU-val és a nagyobb fogyasztókat kivenné a rezsicsökkentés hatálya alól.

A pluszpénzeket korábban az Orbán-kormányok egyes szektorok különadóztatásával szerezték be, ám a jó helyzetben lévő szektorok – bankok, energiapiac, telekommunikáció – részben már a kormányfő barátai kezében vannak.

A befektetési szakértő úgy látja, jöhet még

a szektoradók mellett még egy általános társasági adókulcs emelés (…) és esetleg valamiféle gazdagabbakra kivetett adó is (különösen, hogy mára a kormánypártok bázisa a kevésbé jómódú réteg). Az EU-s kiegyezés esetén valószínűleg amúgy is magasabb költségvetési hiányra lenne lehetőség, mint anélkül, tehát már csak emiatt is szükséges ez, hogy kevesebb adót kelljen emelni.