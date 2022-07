Sírva vallott Berki Mazsi: Ez egy olyan rémálom, ami örökké tart – videó

Berki Krisztián halálhíre három hónapja rázta meg az országot. Berki Mazsi most a Palikék világa by Manna Hová tűnt? című műsorának volt a vendége, ahol beszélt férje haláláról is.



Fotó: TV2

Berki Krisztián özvegye azt is elárulta, honnan jött a Mazsi név, beszélt tanulmányairól is, és arról is, hogy mindig fiús lány volt. Gyerekkora szép időszak volt számára, mindig jó szívvel gondol erre vissza.

Palik László felidézte, hogy már az Exatlon műsor kapcsán találkoztak egyszer, hiszen Mazsi komoly sport múlttal rendelkezik. A beszélgetésre azonban Mazsi nem egyedül érkezett, vele tartott Berki Krisztián és Krisztián lánya is, Natasa.

Palik László úgy emlékszik, hogy azon a beszélgetésen Mazsi nem szólalt meg, hiába próbálta kérdezni, helyette Berki Krisztiánnal beszélgettek. Palik László szerint Mazsit nem csak az édesapja "tartotta szigorral", hanem Krisztián is.

Szokták mondani, hogy a nők olyan párt választanak, vagy legalábbis hasonlít az édesapjukra. (..) Én nem szigornak vettem ezt a Krisztián oldaláról, ő sokáig azt gondolta, hogy nem tudok jó döntést hozni, vagy esetleg nem tudom jól kommunikálni azt, amit mondjuk a tévészakmában.. nagyon sok veszélye van.

- magyarázta Berki Mazsi, aki szerint Krisztián nagyon próbálta őt óvni.

Mazsi arról is beszélt, hogy ugyan nagyon szívesen szerepelt volna az Exatlonban, de nem tudta volna elképzelni, hogy akár egy napra is elszakadjon Krisztiántól.

Mint mondta, sokszor nem adott hangot gondolatainak, de ő nagyon bízott Krisztiánban, akiről azt gondolta nagy tapasztalattal rendelkezik, míg ő nem találta még a helyét a tévévilágában.

Berki Mazsi arról is beszélt, hogy őt a közvélemény Berki Krisztián feleségeként ismerte meg, ennek ellenére nem érzi, hogy a vele töltött idő alatt Krisztián árnyékában élt volna. Azt is elmondta, hogy sok mindent szeretne letenni az asztalra, és követendő példa lenni mások számára.

Mazsi arról is beszélt, hogy nagyon sokszor mondta azt Krisztiánnak, hogy merje megmutatni a gyenge énjét.

A valódi ember részét, aki kedves, aki együttérző

- mondta Berki Mazsi az elhunyt férjéről.

Palik László arról is kérdezte az édesanyát, hogy tudta-e, hogy baj lesz:

Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem. A Krisztián egy olyan ember az életemben, akinek éreztem a lelkét. Amikor először találkoztunk, az egy pénteki nap volt, én ott tudtam, hogy együtt leszünk

- mesélte Berki Mazsi, aki mindenkinek kívánja, hogy életében egyszer érezze azt a szerelmét, amit ők éreztek.

Ez egy olyan rémálom, ami örökké tart... Mindenről ő jut eszembe. Annyira érzem őt

- mesélte a gyászoló özvegy.

30 éves vagyok, van egy kislányom és igen, özvegy vagyok. Tudom, hogy még fiatal vagyok és tudom, hogy bármit hozhat az élet, de ezt senkinek kívánom, még ha lennének ellenségeim, nekik sem

- mondta sírva Mazsi a műsorban.

A teljes interjút itt tekinthető meg: