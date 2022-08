Orbán Viktor Trumppal találkozott, akinek bízik a visszatérésében – videó

Szerinte sokban hasonlítanak egymásra a volt amerikai elnökkel.

Orbán Viktor az Egyesült Államokban van egy ottani republikánus rendezvényen (CPAP), ahol fel is szólal, de emellett találkozott Donald Trump volt amerikai elnökkel.

A 24.hu cikke szerint a látogatásról szerdán reggel kikerült egy videó is a magyar miniszterelnök Facebook-oldalára, amelyben Orbán fontos szövetségesének nevezte a volt amerikai elnököt.

Fotó: Facebook/Orbán Viktor/videórészlet

Orbán szerint több mindenben is hasonlítanak egymásra Trumppal, például hogy mindketten elkötelezettek az illegális migráció elleni küzdelem, az alacsony adók és a béke mellett. A magyar miniszterelnök szerint abban is egyetértettek Trumppal, hogy a háborús infláció és a háborús gazdasági válság egyetlen ellenszere a béke.

Békét viszont csak erős vezetők tudnak teremteni, ezért nekünk itt, Ukrajna szomszédságában az az érdekünk, hogy az Egyesült Államok erős legyen. Trump elnök urat jól ismerjük, tiszteli és becsüli a magyarokat. Jó volt az együttműködésünk a múltban, ezért remélhetjük, hogy jó lesz majd a jövőben is

– magyarázta Orbán a videóban, és sok sikert kívánt a volt elnöknek, aki nem zárta ki, hogy újraindul az elnökségért és 2024-ben visszaszerzi Joe Bidentől a Fehér Házat.

A cikk szerint Trump a bedminsteri birtokán fogadta Orbánt, valamint Szijjártó Péter külügyminisztert, Orbán Balázst (miniszterelnök politikai igazgatója), Németh Zsoltot (országgyűlés külügyi bizottságának elnöke), valamint ott volt a találkozón még Susie Wiles, a Save America igazgatója, Brian Jack tanácsadó és Taylor Budowich, a Save Americva kommunikációs igazgatója is.

A találkozóval Trump is elégedett volt, a Mandiner vette észre, hogy közösségi oldalán a volt amerikai elnök arról számolt be, hogy nagyszerű időt töltött barátjával, Orbán Viktorral, akinek az áprilisi győzelmét is megünnepelték.