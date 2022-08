Gyász: Elhunyt a magyar énekesnő

Elhunyt Tóth Éva magyar énekesnő, aki elsősorban operettszerepeivel szerzett hírnevet – írja a 24.hu.



Fotó: Pixabay

A szomorú hírt a 100 Tagú Cigányzenekar egyik zenésze tudatta közösségi oldalán.

Tóth táncdalénekesi karrierről álmodott, operát is énekelt, ám végül az operett műfaja volt az, amelyben igazán megtalálta magát. Elsősorban primadonna szerepeket játszott többek közt a Pesti Vigadóban is. 2000-től a Budapest Televízióban olyan műsorokat szerkesztett és vezetett, mint a Szellők szárnyán, Szól a nóta és a Vasárnap esti Kívánságműsor. Második férjével, az operaénekes Leblanc Győzővel is itt ismerkedett meg, akivel aztán közösen turnéztak világszerte