Még az ellenzéki vezetésű fővárosban sem egyszerű ezt meglépni.

MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba

A Karácsony Gergely főpolgármester vezette önkormányzat tavaly már létrehozott egy új modellen alapuló céget a költséghatékonyabb és átláthatóbb működés érdekében. De a NER-es cégeket – köztük Mészáros Lőrinchez közel álló vállalatokat – nem tudják egykettőre eltávolítani a szerződéses partnerek közül – írja a Népszava.hu.

Karácsony Gergely beiktatása után szinte azonnal menesztette az FKF előző vezérigazgatóját, Nagy László Albertet – a döntés oka a főpolgármester által meghirdetett szerződéskötési moratórium megszegése volt. Budapest új vezetése és az FKF Zrt. frissen megalakult felügyelőbizottsága a cég megkezdett átvilágítása során értesült arról, hogy a társaság két évre szóló, a korábbi évek hasonló szerződéseinél nagyobb összegű szerződést kötött egy, a Mészáros-család érdekeltségébe tartozó céggel.

Az FKF Zrt. 2019. augusztus végén írt ki közbeszerzési pályázatot a pernye és füstgáztisztító maradékanyag elszállítására és kezelésére. A megjelölt határidőre akkor is csak egyetlen cég adott be a pályázatot: a Hungaropec Ipari Hulladékkezelő Zrt. A társaság fillérre annyit ajánlott, mint amennyit a kiíró FKF eredetileg becsült árként megadott. A két fél gyorsan meg is állapodott és alig öt nappal az új ellenzéki városvezetés alakuló ülése előtt aláírták a 2021. november végéig szóló kontraktust. A szerződés összértéke az opcionális mennyiség nélkül 1,479 milliárd forint volt.

Itt érdemes megjegyezni, hogy a Hungaropec Zrt-nek egyedüli tulajdonosa a V-Híd Kft volt, amelynek végső tulajdonosa akkortájt a Mészáros-csoporthoz – Mészáros Lőrinc és Mészárosné Kelemen Beatrix – tartozó V-Híd Építő Zrt. volt.

Az ellenzéki városvezetés nem volt elragadtatva szerződéskötéstől és belső vizsgálatot rendelt el az ügyben. Hónapokkal a botrány kitörése után, 2021 áprilisában tett feljelentést az FKF különösen nagy értékre elkövetett hűtlen kezelés gyanúja miatt. A BRFK azóta is nyomoz. Új fejleményeket firtató kérdésünkre mindössze annyi választ kaptak, hogy gyanúsítotti kihallgatás még nem történt az ügyben.

A menesztett cégvezető helyét Mártha Imre foglalta el ügyvivőként, akit egyúttal Főtáv – szintén Karácsonyék által menesztett – vezérigazgatónak utódául nevezték ki, majd tavaly megkapta az összes fővárosi céget magába foglaló városüzemeltetési holding vezérigazgatói székét.

A Hungaroperc azóta átkerült az Envirotis Holdinghoz, amelynek tulajdonosa korábban a Mészáros Csoporthoz tartozó Status Next környezetvédelmi Magántőkealap volt, majd tavaly áprilisban a frissen megalakult Global Spectrum Zrt.-hoz került. A cég vezérigazgatója és egyedüli részvényese Halmi Tamás. Az egykori geofizikus a bicskei földhivatalban kezdte, de azután Mészáros Lőrinc meglátta benne a tehetséget, és megtette a Mészáros és Mészáros Kft. ügyvezetőjévé, majd több Mészároshoz köthető cégben is megfordult, többek között az Opus Global NYRT. ipari divíziójának vezetője is volt. 2021 februárjában azonban megalapította saját cégét a Global Spectrum Invest Zrt-t, amelynek ernyője alá többek között beterelte a Hungaropec Kft-t, valamint tulajdonosát az Envirotis Holdingot. De a cégcsoporthoz tartozik az EnviroTrade Kft. is, amely az új pernyeszerződés 4 részéből hármat vitt. A negyediket meg ugyebár a régi győztes Hungaropec. Újabb két évre övék a másfél milliárdos fővárosi megbízás.