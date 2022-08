Mostanra a sok egyéb fontos ügy mellett egészen megfeledkeztünk a Fudan Egyetem-kérdésről.

MTI/Balogh Zoltán

Mint ismert, az Orbán-kormány 2021 óta tervezte, hogy egy kínai vállalattal, jelentős részben kínai alapanyagokból, többségében kínai hitelből építene Budapesten egy kínai elit egyetemet, a Fudant. Ezt az ellenzék – kiemelten Karácsony Gergely és Baranyai Krisztina – erősen támadta, még népszavazást is kezdeményeztek az ügyben. De hol tart most a folyamat? Ezt vizsgálta meg az index.hu.

Májusban kiderült, hogy a népszavazás végül nem valósul meg,

miután az Alkotmánybíróság Alaptörvény-ellenesnek minősítette és megsemmisítette azokat a kúriai végzéseket, amelyekben helybenhagyták a Karácsony által kezdeményezett népszavazási kérdések hitelesítését. A testület öt, illetve hat különvéleménnyel úgy döntött, hogy a Fudan Egyetem ügyében a nemzetközi szerződés miatt, az álláskeresési járadék esetében pedig a költségvetés érintettsége miatt nem lehet országos népszavazást tartani.

Karácsony Gergely szerint ezzel az Alkotmánybíróság „nyilvánvalóan a Fidesz politikai elvárásait teljesítette”.

A polgármester ekkor azt mondta, meg kell találni annak a módját, hogy legalább a budapestiek elmondhassák a véleményüket ezekben a kérdésekben.

Az ügy akkor került újra napirendre, amikor néhány nappal ezelőtt Baranyi Krisztina a Népszavának arról beszélt a fővárosi népszavazással kapcsolatban, hogy

nagyon homályos válaszokat kapok az erre vonatkozó kérdéseimre. A legőszintébbnek az a verzió tűnik, miszerint a Fővárosi Közgyűlésen sem menne át a kezdeményezés, mivel a Demokratikus Koalíció nem támogatná.

A DK közleményben reagált Baranyi Krisztina szavaira:

Azzal nem tudunk mit kezdeni, hogy az elmúlt hónapok kommunikációja alapján Baranyi Krisztinának mindenről a DK jut eszébe. Azt javasoljuk a polgármester asszonynak, hogy nézzen körbe az országban, Budapesten és a kerületében: a kormánynak arra sincs pénze, hogy befűtse az iskolákat, nemhogy Fudan Egyetemet építsen. Nem lesz Fudan Egyetem, ez az ügy csak arra jó, hogy feszültséget szítson az ellenzéken belül. Lesznek viszont megszorítások, lesz hétszeres gázár és lesz orbáni infláció. Ezekkel kellene foglalkozni. Biztosak vagyunk abban, hogy a IX. kerületben élőket is jobban érdeklik a megélhetési gondok, mint a polgármester asszony véleménye a DK-ról.

Sebián-Petrovszki László, a DK országgyűlési képviselője egyébként már májusban világossá tette, hogy „amíg az Orbán-rendszerben élünk, addig a magyar nép soha, semmilyen kérdésben sem dönthet majd népszavazáson”, ők pedig nem lesznek a „színjáték” része, ezért a továbbiakban nem kezdeményeznek és nem is támogatnak referendumot.

Az ATV Híradója azt a választ kapta a fővárostól, hogy „az Alkotmánybíróság döntése után mindenki számára világossá vált, hogy Magyarországon csak arról lehet népszavazást tartani, amit a Fidesz megenged”, de más formában kikérik a budapestiek véleményét a Fudan-beruházásról.

Baranyi Krisztina az Egyenes beszéd című műsorban elmondta: csalódott, mert az ellenzék a Fudan és a Diákváros ügyét a teljes választási kampányban vitte, és mozgósító ereje is volt, amit az összegyűjtött aláírások száma mutat.

A DK közleményére reagálva azzal folytatta, hogy a Fudan megépítése nem hazai forrásból valósulna meg, a kínaiak finanszíroznák, így ez, és a törvényi szabályozási része is adott a beruházásnak. A polgármester megjegyezte azt is, hogy Oláh Lajos, a Demokratikus Koalíció politikusa több delegáció tagjaként is járt már Kínában. Baranyi Krisztina végül hangsúlyozta, hogy a helyi népszavazás eszközével élni fog.