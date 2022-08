Hatalmas gyomrost adott magának a Fidesz: se pénz, se munkaerő – A katások egy százaléka sem jelezte a maradási szándékát

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a VG érdeklődésére elárulta, 4326 egyéni vállalkozó adta be a szükséges adatlapot annak érdekében, hogy az új kata alá tartozhasson szeptember 1-jétől.



Az eddig a kisadózó vállalkozások tételes adója alá tartozók augusztus 1. és szeptember 25. között nyújthatják be nyilatkozataikat, az új kata-alanyiság szeptember 1-jétől jön létre. A NAV arra is felhívta a figyelmet, hogy a tevékenységét év közben kezdő egyéni vállalkozó az új kata választását a webes ügysegéden keresztül jelentheti be, a már működő egyéni vállalkozó a 22T101E jelű adatlapon jelezheti a választását.

A kata átalakítása után a kiesettek átkerülnek valamelyik másik adónem alá, ami magasabb összadóztatást, azaz nagyobb költségvetési bevételt eredményezhet, ám bizonyos esetekben előfordulhat, hogy a korábbi katás bevételt nem vallják be, a pluszadminisztráció és az adóteher miatt átcsatornázódnak a feketegazdaságba

– jelentette ki Gyányi Tamás a VG-nek.

A változtatással kapcsolatban Orbán Viktor miniszterelnök azt mondta, nem bír el az ország 450 ezer katást, a mostani háborús körülmények között egyszerűen nem fér bele.

Ám még becslésekbe sem lehet bocsátkozni azzal kapcsolatban, hogy miként befolyásolja a központi költségvetés adóbevételeit a változtatás, ám az szinte biztos, hogy a katához képest nő az érintettek adóterhe, igaz, 4-5 millió forintig valószínűleg nem jelentősen.

