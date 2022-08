A főpolgármester-helyettes legalábbis egyelőre nem tudja megmondani.

MTI/Bruzák Noémi

Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes egy csütörtöki háttérbeszélgetésen ejtett szót a főváros pénzügyi gondjairól: alapvetően nincs jó helyzetben a főváros költségvetése. A telex.hu szemléje szerint a közvilágítás 5 milliárddal, a fővárosi intézmények és a közösségi közlekedés energiaköltsége egy, illetve 21 milliárddal kerül többe a fővárosi önkormányzatnak az eredetileg tervezetthez képest. Az elszálló energiaárak mellett a kamatkiadások is megnehezítik a tervezést.

Mindezt csak részben kompenzálja, hogy bevételi oldalon is túlteljesítik az eredetileg kitűzött célokat, legalábbis ami az iparűzési adót illeti. Várhatóan 14 százalékkal több iparűzési adó folyik be a fővároshoz, ami nagyjából 20 milliárd pluszt jelent, de ezt el is viszik a többletkiadások.

Ha az a kérdés, végig tudjuk-e csinálni ezt az évet, akkor az a válasz, hogy nem tudom

– összegzett a főpolgármester-helyettes.

Kiss Ambrus arról is beszélt, hogy a díszkivilágításon és a fűtésen spórolna a főváros. Az elfogadás előtt álló energiacsomagról részeként például 2 órával lerövidítenék a budapesti díszkivilágítás időtartamát, amivel éves szinten 4 napnyi közvilágítás árát spórolnának meg. A javaslat része még, hogy az ápolási tevékenységet nem végző intézményekben korlátoznák a fűtés- és klímahasználatot.