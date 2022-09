Gáspár Laci durva botránya folytatódik: kiderült, hogy miért mondták azt az énekesre, hogy "büdös cigány"

Néhány napja terjed a neten egy felvétel, amiben Gáspár Laci durván kiakad a hely személyzetére, és valaki lebüdöscigányozza az énekest.

MTI Fotó: Bruzák Noémi

Az énekes-mentor nemrég egy balatonfüredi szórakozóhelyen járt a feleségével, ahol durva szóváltásba keveredtek a szórakozóhely személyzetével.

Gáspár Laci később azt mondta, rasszista támadás is érte a személyzet részéről, sőt, azt is állította, feleségével is erőszakosan léptek fel a helyen.

A Bors elérte az érintett szórakozóhely szóvivőjét, aki így mesélt az esetről a lapnak:

"Szórakozóhelyünk mint mindig, szombaton is négykor zárt. Nem Gáspár úr az első, aki ezt nehezményezi a vendégeink közül, de mondhatni eddig ő kezelte legrosszabbul ezt a helyzetet. Szokás szerint megkértük a még bent maradt vendégeket, legyenek kedvesek távozni."

A szóvivő úgy folytatta a lapnak, az énekes nem hallgatott rájuk.

„A pultos fiú még háromszor megkérte, mire ő felcsattant és elkezdte kioktatni, hogy a pult belső oldalán neki mi a dolga és mit is képzel magáról. A felesége végig mondta neki, hogy menjenek, próbálta elrángatni. Erre kétszer is úgy meglökte, hogy azt hittük elvágódik, úgyhogy a rádióban említett lila foltok a karján azok magától Lacitól vannak. Niki már annyira ki volt rá, hogy azt kiabálta, én Isten lánya vagyok, te nem beszélhetsz így velem”.

Magyarázatot adtak a szórakozóhelytől arra is, miért mondta azt valaki Gáspár Lacinak, hogy "büdös cigány".

"A személyzet pakolt, szedte a poharakat, nem is foglalkoztak volna már vele, mert annyira kellemetlen volt az egész, de Laci csak folytatta, mocskolódott tovább. Kevésbé hallatszik a videón, de mielőtt a kolléganő a származását firtatta volna, ott egy leszbikus kurva kipattant a szájából. Itt megjegyezném, mindenféle rasszizmustól elhatárolódunk. Nyilván ilyen stílusra a válasz is hasonló volt, de kénytelen volt a porta és a személyzet is az ő szintjére süllyedni, mivel a szép szóból nem értett"

– magyarázta a szóvivő a Borsnak.