COVID botrány: Tíz évre titkosította a kormány, hogy mi alapján döntött az Operatív Törzs

A hétfő este megjelent Magyar Közlönyben volt a rendelet, ami már hétfőn 23 rakor életbe is lépett, és a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

A 24.hu vette észre, hogy a hétfőn este megjelent Magyar Közlönyben az egyik Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt kormányrendelet értelmében a veszélyhelyzet vagy egészségügyi válsághelyzet idején létrehozott Operatív Törzs – beleértve a munkacsoportjait is – feladat- és hatáskörébe tartozó döntések előkészítését szolgáló adatok nem nyilvánosak.

Az Operatív Törzs 2020. november 4-ei reggeli ülése

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A cikk szerint a rendelet az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvénynek arra a paragrafusára hivatkozik, amely szerint ezek az adatok a keletkezésüktől számítva 10 évig nem nyilvánosak. A megismerésükre vonatkozó igény

"akkor utasítható el, ha az adat további jövőbeli döntés megalapozását is szolgálja, vagy az adat megismerése a közfeladatot ellátó szerv törvényes működési rendjét vagy feladat- és hatáskörének illetéktelen külső befolyástól mentes ellátását, így különösen az adatot keletkeztető álláspontjának a döntések előkészítése során történő szabad kifejtését veszélyeztetné."

A friss rendelet értelmében az Operatív Törzs döntéseinél készített, rögzített, a döntés megalapozását szolgáló adattal (döntést előkészítő jegyzet, feljegyzés, beszámoló, jelentés, jegyzőkönyv adatai például) kapcsolatban és összefüggésben indított közigazgatási hatósági vagy bírósági eljárásban az adatot nem lehet az iratokhoz csatolni, arról másolat nem készülhet. Az adat kizárólag az adatot kezelő közfeladatot ellátó szervnek az adatkezelés helyszínéül szolgáló helyiségében tekinthető meg.

A cikk szerint a rendelet hétfőn 23 órakor már hatályba is lépett, és a már folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell. A lap megjegyzése szerint a kormánynak immáron több (nemzetbiztonsági, gazdaságvédelmi, aszály veszélyhelyzeti) operatív törzse is van.